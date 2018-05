Per indult a DACA-program megszüntetéséért

Az Egyesült Államok hét tagállama kedden perkeresetet nyújtott be a gyermekkorukban illegális bevándorló szüleik által az Egyesült Államokba hozott és ott felnőtt fiatal nemzedékeket a kitoloncolástól védelmező, a Késleltetett Intézkedés a Gyermekkorban Érkezettekért (DACA) nevű program megszüntetése érdekében, amelyet az előző elnök, Barack Obama a törvényhozást megkerülve elnöki rendelettel vezette be 2012-ben, s nemcsak a kitoloncolástól védte a mintegy 700-800 ezer fiatalt, hanem egyúttal törvényes lehetőséget teremtett nekik a tanulásra és a munkavállalásra is.