Magyarországot és Lengyelországot zsarolná az unió?

Ma mutatja be az Európai Bizottság elnöke a 2021-től érvényes uniós költségvetés javaslatát az Európai Parlamentben. A kiszivárgott információk szerint Brüsszel olyan feltételeket szabna az uniós támogatások kifizetéséhez, amelyekkel Lengyelországot és Magyarországot lehetne zsarolni. Meg nem erősített források szerint a terven több tagállam is felháborodott.

Az uniós tagállamok 2021-től érvényes költségvetési támogatásáról tárgyal ma az Európai Bizottság. Az uniós biztosok elképzelésüket ma nyilvánosságra is hozzák. Az kiszivárgott hírek szerint Brüsszel több tízmilliárd eurót vonna el Lengyelországtól, Magyarországtól és a Cseh Köztársaságtól, és a pénzt átirányítaná a gazdasági válság sújtotta országokhoz, például Görögországhoz és Spanyolországhoz. Meg nem erősített források szerint ezen a terven több tagállam felháborodott.



A brüsszeli testület letett a kohéziós, valamint a közös agrárpolitikára szánt alapok jelentős csökkentéséről – az MTI tudósítása szerint erről számolt a lengyel közszolgálati rádió egy nappal a költségvetési tervezet nyilvánosságra hozatala előtt. Egy másik rádió pedig úgy tudja, hogy a drasztikus csökkentéstől az Európai Bizottság azután áll el, hogy több uniós állam képviselője tiltakozott az ilyen megoldás ellen, mindenekelőtt Mateusz Morawiecki lengyel, Orbán Viktor magyar kormányfő, valamint – a mezőgazdasági források esetében – Emmanuel Macron francia elnök. A politikusok a lengyel rádió szerint jelezték, hogy a költségvetést megvétózhatják.

Úgy tudni, hogy az Európai Bizottság azonban a sajtóban csak költségvetési terrorként emlegetett lépésről még nem tett le.

Az Európai Unió azt tervezi, hogy csökkentenék a kifizetéseket azokban az országokban, ahol veszélyben van a jogállamiság – ezzel a címmel jelentetett meg cikket vasárnap a Financial Times. A brit gazdasági lap szerint az Európai Bizottság ma be is jelenti az új szabályozást, amely szerint csökkenhet Magyarország és Lengyelország támogatása a következő uniós ciklusban.

Az uniós biztosok testülete is egyetértett azzal, hogy a pénzügyi források folyósítását a jövőben a jogállamiság elveinek betartásához kell kötni – ezt még múlt héten jelentette be a Soros Györggyel jó kapcsolatban lévő Vera Jourová Brüsszelben. A jogérvényesülésért felelős biztos akkor elmondta: máig végleges döntést hoznak.

„A jogállamisági vizsgálat keretében bizonyos országoktól elvonhatnak uniós forrásokat, ezt nem lehet megvalósítani. Nincs az a jogállam, nincs az a jogrendszer, amiben ezt végre tudnák hajtani” – fejtette ki Deák Dániel, a Figyelő főmunkatársa.

Hozzátette, gazdasági nyomásgyakorlás a költségvetési terror meglebegtetése a következő uniós támogatási időszakra lehetséges. A Figyelő főmunkatársa hangsúlyozta: ennek hátterében a migráció áll. Brüsszel így próbálja megbélyegezni a bevándorlásellenes országokat, főként Magyarországot és Lengyelországot.

„Ha ezt a két országot megbélyegzik, akkor ezzel azt akarják elérni, hogy egy júniusi uniós csúcson, amikor a kötelező betelepítési kvótákról lesz majd szavazás, akkor ez az álláspont kisebbségbe kerüljön” – magyarázta.

A politológus hozzátette: az uniós állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanácsban csak minősített többséggel változtathatják meg az unió bevándorláspolitikáját. Deák Dániel úgy fogalmazott: most a bevándorláspárti, illetve a bevándorlásellenes országok is azon dolgoznak, hogy minél több tagállamot tudjanak maguk mögé felsorakoztatni.