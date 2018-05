Észak-afrikai migránsok bandája gyilkolt Milánóban

Egy ember meghalt, többen pedig megsérültek abban a támadásban, amelyet egy észak-afrikai migránsokból álló banda követett el a hétvégén Milánóban. A marokkói férfiak mobiltelefonokat raboltak az észak-olasz város központi pályaudvaránál. Négy áldozatukat megkéselték, egyikük a kórházban belehalt sérüléseibe. Az Északi Liga egyik helyi képviselője szerint katasztrofális a közbiztonság.

Múlt hét szerdán 139, csütörtökön pedig 50 afrikai migráns érkezett Szicília partjaihoz. A számok azt jelzik, hogy a korábbi csökkenés után újabb bevándorlási hullám indult el a Földközi-tengeren keresztül Olaszország felé. Az év első három és fél hónapjában összesen 8000 bevándorló érkezett az országba – április harmadik hetében pedig már 1400 embert mentettek ki a tengerből az olasz hatóságok.

Az elmúlt két évben több mint 300 ezer migráns érkezett a földközi-tengeri útvonalon Olaszországba. A mostani erősödés vélhetően tovább súlyosbítja a bevándorlás miatt romló közbiztonsággal kapcsolatos vitákat az olasz társadalomban.



Véres éjszaka Milánóban – ezzel a címmel számolt be egy múlt csütörtöki erőszakos rablássorozatról az Il Giornale című napilap. Két marokkói bevándorló az éjszaka folyamán több embert is kifosztott, a támadás során áldozataikat megkéselték. A sérültek között van egy perui fiatalember és egy angol egyetemista lány – igaz, ők szerencsésnek mondhatják magukat. Egy hajléktalan férfit életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba. Negyedik áldozatuk, egy bangladesi férfi, a kórházban életét vesztette. Az Északi Liga egyik helyi politikusa szerint súlyos problémákat okoz a migránsok által elkövetett bűnözés. Véleménye alapján a város kicsúszott a hatóságok ellenőrzése alól, a közbiztonság katasztrofális.

Nincs egyedül a véleményével. Az olaszok nagy része súlyos gondnak tartja az illegális migrációt. Nem véletlen, hogy a márciusi parlamenti választások előtt több párt is a bevándorlás szigorítását nevezte az egyik legfontosabb feladatnak. Ez viszont – a baloldali kormánypárt veresége mellett – váratlanul patthelyzetet okozott. A jobbközép koalíció és a hagyományos pártok leváltására alapított 5 Csillag Mozgalom megközelítőleg azonos mennyiségű szavazatot kapott – ám a két oldal eddig nem mutatott szándékot az együttműködésre. Az olasz köztársasági elnök most péntekig adott haladékot a pártoknak – így viszont akár újabb választásra is sor kerülhet.