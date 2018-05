A nemzeti szuverenitásról szól a Brüsszellel folytatott vita

Rendeletben szabályozná az uniós pénzek kifizetését az Európai Bizottság. Sajtóhírek szerint ez is szerepel a 2021-től érvényes költségvetés javaslatában, amelyet várhatóan holnap mutat be az Európai Bizottság. A Financial Times arról írt, hogy Brüsszel így próbálná megakadályozni a tagállami vétót. Most egyhangú döntés kell a büdzsé elfogadásához, a módosítással viszont nem kellene az összes ország beleegyezése. Korábban az is kiderült, hogy pénzt vonnának el Közép-Európától. Lengyel források szerint a kohéziós alapokat várhatóan 10 százalékkal, a mezőgazdasági támogatásokat pedig 5 százalékkal csökkentik.