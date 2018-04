Nem csak a magyarok bírálják a Sargentini-jelentést

Nem csak a magyarok bírálják a hazánkról szóló Sargentini-jelentést. A bevándorláspárti képviselő közösségi oldalát ellepték a kritikus kommentek. A magyarok mellett külföldiek is kétségbe vonják az uniós képviselőnő munkáját és alaposságát. Szijjártó Péter vasárnap a Kossuth Rádióban megerősítette, hogy a jelentés tele van abszurd hazugságokkal és csúsztatásokkal. A külgazdasági és külügyminiszter úgy véli, hogy a brüsszeli támadások hátterében az áll, hogy a magyar emberek akarata útját állja a Soros-terv végrehajtásának.

Magyarország volt a terítéken a héten Brüsszelben. Szerdán az Európai Parlament alkotmányügyi bizottsága után a költségvetési ellenőrző bizottsága is úgy döntött, hogy indokolt Magyarországgal szemben megindítani a hetes cikkely szerinti eljárást.

Másnap Judith Sargentini ugyanezt szorgalmazta, amikor a LIBE-bizottság előtt mutatta be a magyar jogállamiságról szóló jelentését. A politikus – aki maga is elismerte, hogy korábban jól tudott együttműködni Soros Györgyel – azt mondta: Magyarország eltávolodik a demokrácia, a jogállamiság és az európai értékek útjától.

„A jelenlegi magyarországi helyzet jelentős kockázatot jelent azon értékekre, amelyek alapján az Európai Uniót megalapították. Két bizottság már szavazott is ebben a témában, és arra biztattak minket, hogy folytassuk és kezdeményezzük a 7.1-es cikkely alkalmazását” – mondta az európai parlamenti képviselő.



Judith Sargentini közösségi oldalán bejegyzést tett közzé az ülésről. Az erre érkezett magyar kommentek mellett számos külföldi is bírálta a holland politikust és kiállt Magyarország mellett. Egy férfi azt írta: olaszként irigylem Magyarországot, amiért az védi a polgárait az illegális bevándorlók áradatával szemben. Egy nálunk élő német pedig valótlannak nevezte a politikus állításait. Úgy fogalmazott: „sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ön nem nőtt fel a körültekintő és tárgyilagos jelentés készítés feladatához”.

A Soros-terv végrehajtásának útjában

„Ez a jelentés minősített hazugságok gyűjteménye” – ezt már a külgazdasági-és külügyminiszter mondta. Soros György és Brüsszelben ülő emberei nem akarják elfogadni, hogy a magyar emberek az illegális migráció megállítására és a kötelező betelepítési kvóta elutasítására szavaztak április 8-án – így reagált a Sargentini-jelentésre Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában is arról beszélt: a támadások hátterében az áll, hogy a magyar emberek akarata útját állja a Soros-terv végrehajtásának.

A LIBE-bizottság javaslatokkal is előállt, hogy miként kellene kezelnie az uniónak a bevándorlást. Az egyik szerint: egységes uniós eljárást vezetnének be. Ezzel gyakorlatilag lehetetlenné tennék a tranzitzónákban történő menekültügyi eljárás lefolytatását, és jogilag a déli határzár működése is veszélybe kerülne.

Folyamatosan készülnek Brüsszelben azok a tervek, amelyek segítenék és megkönnyítenék a migrációt – így reagált Bakondi György az M1-en. A miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója szerint: egyértelmű mit szeretnének elérni a bevándorláspárti unió politikusok.

„Egy célja van, hogy Magyarország szüntesse be azt a migrációs politikát, amit folytat, nyissa meg határait, fogadja el a kvótát, vagyis álljon be a sorba és tegye azt, amit a Brüsszelben dolgozók jónak látnak, talán éppen az a 226 képviselő, aki a Soros-megbízhatósági listáján szerepel” – vélekedett Bakondi György, a miniszterelnök főtanácsadója.



Az egységes uniós menekültügyi eljárás bevezetése lehetetlenné tenné a jelenlegi magyar eljárást, a hatékony magyar határőrizeti rendszer jogellenessé válna – hangsúlyozta Bakondi György. A főtanácsadó kiemelte: ezt a magyar kormány elutasítja.