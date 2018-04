Idén eltűnhet a hidegháború utolsó szimbóluma is

Túl vagyunk a két koreai vezető közötti csúcstalálkozón. Hatvanöt éve, vagyis a koreai háború óta most először lépett észak-koreai vezető déli területre. Kim Dzsongun, és Mun Dzsein látszólag jó barátként üdvözölték egymást, az majd később derül ki, hogy ebből mennyi lehetett színjáték.

Csoma Mózes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Korea-kutatója az M1-en elmondta: a várakozásoknak megfelelően alakult a harmadik Korea-közi csúcstalálkozó. Nagyon profi módon szervezték meg a dél-koreaiak. Nem véletlen az sem, hogy Panmindzsonba szervezték meg a találkozót, ugyanis ez egy teljesen elzárt terület. A demilitarizált övezetnek a közepén nem kell tartani sem helyi lakosságtól, sem biztonsági problémáktól.

Ha végignézünk a teljes eseményen, akkor azt láthatjuk, hogy tele volt szimbólumokkal. Már onnan kezdődően, amikor a két vezető belépett dél-koreai területre, akkor a hagyományos koreai Csoszon királyság ruháját viselő díszőrség felvonulása mellett haladtak el a tárgyalások helyszínére. Ezzel is azt akarták szimbolizálni, hogy a koreai történelemnek és kultúrának a két jogutódja, Észak-Korea és Dél-Korea összetartozik – világított rá a kutató.

Idén hivatalosan is lezárják az 1950-53-as koreai háborút, ennek érdekében négyoldalú tárgyalásokat kezdeményeznek az Egyesült Államok és Kína részvételével. Csoma Mózes ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ’53-ban egy olyan tűzszünet jött létre, amit kommunista oldalról Észak-Korea és a Kínai Népköztársaság írt alá, az ENSZ-csapatok részéről pedig az USA. Dél-Korea ezt nem is szignózta, ugyanis az akkori elnök csak olyan egyezményt volt hajlandó aláírni, ami a félsziget politikai egyesítését is tartalmazta volna. A békeszerződés teljesen új dimenzióba helyezné az egész koreai kérdéskört – mondta el a szakértő.

Arra is felhívta a figyelmet, a koreaiak számára, akár a déli, akár az északi részén élnek, ez a megosztottság egy borzasztóan tragikus dolog. Ahhoz lehetne hasonlítani az ő szemszögükből, mint nekünk magyaroknak a határontúli magyaroknak a kérdésköre. Ez a koreaiak számára a nemzeti ügy, aminek a terén mindenképpen előrelépést kell elérni.

Márpedig egy békeszerződésnek a létrejötte nagyon komoly előrelépést jelentene a koreaiak számára, a külvilág pedig csak ennek a folyamatnak a támogatásával tud hozzájárulni a hidegháború utolsó szimbólumának az eltűnéséhez – mondta Csoma Mózes.

Hozzátette: a békeszerződés és az észak-koreai atomnak az ügyét külön kell választani. Előbbinek a létrejöttéhez nagyon komoly érdekek fűződnek mind a két Korea részéről, csakúgy mint az USA jelenlegi vezetése részéről, hiszen Trump elnök is történelmet akar írni.