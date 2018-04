Helyreáll a légi összeköttetés Venezuela és Panama között

A két ország visszaküldi állomáshelyére a néhány hete kölcsönösen hazarendelt nagyköveteit – Nicolás Maduro a venezuelai tévében számolt be erről csütörtökön, összegezve a Juan Carlos Verala panamai elnökkel folytatott megbeszélése eredményeit.

A venezuelai államfő szerint a nagykövetek visszamennek állomáshelyükre, és már péntektől újra közlekednek a légi járatok a két ország között. Emellett a két ország külügyminisztereinek elnökletével harminc napon belül összeül egy kormányközi bizottság, hogy rendezze a két ország közötti nézeteltéréseket.

Nicolás Maduro, venezuelai államfő (Fotó: MTI/EPA/Alejandro Ernesto)

A panamai kormány április elején jelentette be, hogy hazarendeli venezuelai nagykövetét, és hasonló intézkedéshez folyamodott Caracas is. Ennek előzménye az volt, hogy Panama pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával gyanúsított meg mintegy ötven venezuelai személyt, köztük Nicolás Maduro államfőt is.

Ezután Caracas kéttucatnyi kormánytagot és magas beosztású kormányilletékest vádolt meg ugyancsak pénzmosással, a panamai államfőt is felelőssé tette, és bejelentette, hogy 90 napra felfüggeszti a gazdasági és pénzügyi kapcsolatait 46 jogi és 22 magánszeméllyel. A tilalom vonatkozott Copa Airlines panamai légitársaság összes venezuelai járatára is. Hasonló tilalmat rendeltek el a panamai hatóságok is a venezuelai légitársaságok gépeire.