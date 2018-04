Magyarország a nyugat-balkáni bővítés gyorsítására sürgeti az EU-t

Sokkal bátrabbnak és gyorsabbnak kell lennie az Európai Uniónak a nyugat-balkáni bővítés folyamatában, még az idén meg kellene nyitni a szerb és a montenegrói csatlakozási tárgyalások összes fejezetét – mondta az MTI-nek Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Hangsúlyozta, a magyar kormány kifejezetten elégedetlen azzal, hogy az Európai Bizottság szerint legkorábban 2025-ben képzelhető el Montenegró és Szerbia csatlakozása. „Semmi szükség további hét esztendőre” – fogalmazott, rámutatva, hogy a nyugat-balkáni államok uniós integrációja egész Európának gazdasági és biztonsági érdeke.

Brüsszel, 2018. április 26. A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Johannes Hahn uniós bővítési biztos (b) és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) tárgyal Brüsszelben 2018. április 26-án. MTI Fotó: Kkm

Hozzátette, az integráció a régió stabilitását biztosítaná, ennek hiányában azonban „nagyon könnyen bekopogtathat egy újabb migrációs hullám az EU déli határán, ami jelen esetben a magyar déli határt jelenti”. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, csalódottak Emmanuel Macron francia elnök előző heti kijelentése miatt, miszerint Párizs kizárólag az EU belső reformját követően támogatná a bővítést.

„Ez sajnos visszaigazolja, hogy Nyugat-Európában nem igazán értik a térséget. A Nyugat-Balkán okozhat komoly európai instabilitást, viszont okozhat nagyon komoly előrelépést is Európa biztonságának vonatkozásában”– emelte ki Szijjártó Péter. A miniszter röviden Közép-Európa energiabiztonságáról is beszélt, amely szerinte „továbbra is megoldatlan kérdés a sok hangzatos európai megnyilatkozás és jelszó dacára”.

Rámutatott, hogy Horvátország továbbra sem építi a cseppfolyós földgázt (LNG) fogadó terminált, és a magyar-horvát gázvezetéket sem kétirányúsították még. Mint mondta, a „legrealisztikuabb” jövőbeni előrelépés Romániában lehetséges: amennyiben a románok tartják magukat az elköteleződésükhöz, és hamarosan kétirányúsítják a magyar-román gázvezetéket, illetve elkezdik kitermelni a gázt a Fekete-tengeren, akkor Magyarországnak 2022-től kezdve valós reménye van a gázbeszerzési forrásainak diverzifikálására.

Szijjártó Péter egy másik téma kapcsán végezetül leszögezte, hogy az oktatás és a képzés fejlesztésével lehet jelentős előrelépést elérni Magyarországon a beruházások ösztönzése tekintetében. A külgazdasági és külügyminiszter Navracsics Tibor kulturális és oktatási, Johannes Hahn bővítési és Arias Canete energiaügyi biztossal találkozott Brüsszelben.

Az EP külügyi bizottságának elnöke szerint Szerbián múlik a csatlakozás dátuma

Szerbián múlik, hogy mikor sikerül felkészülnie az EU-csatlakozásra – jelentette ki Kolozsváron tartott sajtótájékoztatóján David McAllister német néppárti EP-képviselő, az Európai Parlament külügyi bizottságának elnöke, a szerbiai csatlakozási folyamat jelentéstevője. Az Európai Néppárt (EPP) egyik alelnöki tisztségét is betöltő politikus Sógor Csaba erdélyi EP-képviselő meghívására érkezett Kolozsvárra, ahol Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökével tárgyalt, és délután a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen tart előadást európai uniós ügyekről.

McAllister szerint bátorító jellege volt annak, hogy Jean Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke Szerbia 2025-ös lehetséges csatlakozásáról beszélt. Úgy vélte: ez akkor történhet meg, ha minden kedvezően alakul. „Szerbia akkor lesz EU-tagállam, amikor készen áll erre, amikor foganatosítja a megfelelő reformokat” – jelentette ki a skót származású német EP-képviselő.

McAllister méltatta Szerbiát, a kisebbségekhez való viszonyulása végett

David McAllister elmondta: az EU nyugat-balkáni bővítési folyamatában Szerbia és Montenegró az éllovasok. Emlékeztetett, hogy Szerbiával a 34 tárgyalási fejezetből eddig 12-t nyitottak meg, és reményei szerint júniusban újabb kettő, vagy több fejezetben is elkezdődnek a csatlakozási tárgyalások. A néppárti képviselő figyelemre méltónak tartotta azt a módot, ahogyan Szerbia bánik a Vajdaságban élő nemzeti kisebbségekkel. Kijelentette: ha Újvidékre utazik, mindig meglepődik a sokszínűség láttán. Azt is hozzátette azonban, hogy tökéletes megoldás nincsen, mindig van helye a jobbításnak.