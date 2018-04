A NATO-főtitkár a kézzelfogható változásokig fenntartaná az Észak-Koreával szembeni szankciókat

Jens Stoltenberg csütörtökön üdvözölte, hogy Kim Dzsong Un észak-koreai vezető ígéretet tett a kísérleti atomrobbantások felfüggesztésére, de egyúttal jelezte: szerinte mindaddig fenn kell tartani a szankciókat Phenjannal szemben, amíg kézzelfogható változás nem következik be a rezsim magatartásában.

„Az ENSZ nyomása és büntetőintézkedései segítették elő az elmúlt hetekben tapasztalt folyamatokat” – vélekedett brüsszeli sajtótájékoztatóján Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg (EPA/LUKAS COCH / POOL AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT)