Európai országok tervet készítenek Trump meggyőzésére az iráni atomszerződés megmentése érdekében

Nagy-Britannia, Németország és Franciaország csomagtervet készít elő Donald Trump amerikai elnök meggyőzésére, hogy megmentsék az iráni atomprogramról megkötött szerződést – közölték nevük elhallgatását kérő nyugati diplomaták.

Trump kedden ismét „rémes megállapodásnak”, majd „katasztrófának” nevezte a Teheránnal kötött többhatalmi megállapodást, szerinte ezt „soha nem is kellett volna megkötni”, és azzal fenyegetőzött, hogy jövő hónapban ismét hatályba léptet szankciókat Teheránnal szemben. A 2015-ben aláírt megállapodás értelmében Teherán vállalta, hogy csökkenti atomtevékenységeit a nemzetközi szankciók fokozatos feloldása fejében.

Haszan Róháni iráni elnök (MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)

Haszán Róháni iráni elnök szerdán tartott beszédében megkérdőjelezte, hogy Donald Trump „kalmárként”, mindenféle képesítés hiányában hogyan lehet képes döntéseket hozni a nemzetközi ügyek összetett világában.

Emmanuel Macron francia elnök kedden azért utazott Washingtonba, hogy megpróbálja lebeszélni Trumpot arról, hogy felmondja a szerződést. A szerződést aláíró másik öt nagyhatalom, Oroszország, Kína, Németország, Nagy-Britannia és Franciaország eltökélt a szerződés megmentésében, mivel úgy látja, ez a legjobb mód arra, hogy megakadályozzák, hogy Irán atombombát állítson elő.

Nyugati diplomaták azt mondták a Reuters brit hírügynökségnek, hogy háromhavi, zárt ajtók mögött tartott tanácskozások eredményeképpen intézkedéscsomagot készítenek elő, amely reményeik szerint Iránnal szemben alkalmazva kielégítik Trumpot is, és változatlanul megőrzi az iráni atomszerződést.

„Arról van szó, hogy meggyőzzük Trump elnököt, nem pedig új megállapodást akarunk Iránnal” – közölte egy magas rangú európai diplomata. Trumppal ellentétben Nagy-Britannia, Franciaország és Németország nem akarja újratárgyalni a teljes atomszerződést. Ehelyett Európa és az Egyesült Államok között egyezetett, külön intézkedéseket akarnak kidolgozni, azokra a területekre vonatkozóan, amelyre nem terjed ki az atomszerződés, így a Teherán által Bassár el-Aszad szíriai elnöknek nyújtott támogatásra és iráni ballisztikus rakétaprogram visszafogására.

Németország ragaszkodik a nemzetközi megállapodáshoz

Németország ragaszkodik az iráni atomprogramról kötött nemzetközi megállapodáshoz, de nem zárkózik ez az elől, hogy az Iránnal kapcsolatos további kérdéseket egy újabb folyamat keretében rendezzék – mondta a német külügyminisztérium szóvivője szerdán Berlinben. A német kormány számára a “legfőbb prioritás” a egyezmény fenntartása és előírásainak teljes körű végrehajtása – mondta Rainer Breul a kormányszóvivői tájékoztatón kérdésre válaszolva azzal kapcsolatban, hogy Washington a szerződés felmondását fontolgatja, Párizs pedig új megállapodást sürget.

A külügyi szóvivő hozzátette: mivel a megállapodást hét állam és az Európai Unió (EU) mint intézmény közösen dolgozta ki, nincs lehetőség arra, hogy egyes államok vagy államok egy csoportja újratárgyalja vagy kicserélje egy másik egyezményre.

Azonban a német kormánynak is fontos, hogy a szerződés keretein kívül is biztosítsák, hogy Irán valamennyi nukleáris fejlesztési programja kizárólag békés célokat szolgáljon, és nemcsak Washingtont, hanem Berlint is nyugtalanítja Irán ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programja és a közel-keleti térség folyamataiban betöltött “problematikus” szerepe – tette hozzá Rainer Breul.

A francia felvetés szerint éppen ezeket a gondokat lehetne egy újabb megállapodással megoldani, ami elől Németország nem zárkózik el – fejtette ki a szóvivő. Mint mondta, a német kormány osztja a washingtoni és a párizsi vezetés helyzetértékelését és aggodalmait, partnereivel szoros egyeztetésben keresi az újabb kérdések rendezésének megfelelő formáját.

A több mint egy évtizeden keresztül folytatott tárgyalások révén 2015-ben kötött megállapodást célja annak szavatolása, hogy az iráni nukleáris programot nem használják katonai célokra. Az Irán által vállalt kötelezettségért cserébe a nemzetközi közösség fokozatosan feloldja az iszlám köztársaság ellen hozott gazdasági és pénzügyi szankciókat, aminek révén az ország visszatérhet a világgazdaság szereplői közé. Az egyezményt az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai (Egyesült Államok, Franciaország, Kína, Nagy-Britannia, Oroszország), Németország és az EU kötötte meg Iránnal.