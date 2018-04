Csütörtökön újra Magyarországról tárgyalnak Brüsszelben

Az Európai Parlament (EP) egy újabb bizottsága javasolja, hogy Brüsszel vesse be az uniós atomfegyvert Magyarország ellen, vagyis indítsák el az úgynevezett hetes cikk szerinti eljárást. Ezúttal az EP költségvetés-ellenőrzési bizottsága mondta ki, hogy indokolt lenne megbüntetni Magyarországot, például a korrupciós ügyek miatt. A kormány szerint ez a jelentés is figyelmen kívül hagyja a tényeket, tele van tévedésekkel és hazugságokkal, vagyis egy újabb politikai alapú támadás Magyarország ellen.

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága Magyarországról tárgyalt. Az EP-képviselők a Judith Sargentini nevéhez fűződő jelentéshez készült véleményről szavaztak. A testület szerint indokolt Magyarország ellen elindítani a hetes cikkely szerinti eljárást, mert a magyarországi korrupciós helyzet, a közbeszerzési szabályozások és pénzügyi átláthatóság területén tapasztaltak sérthetik az unió alapértékeit.

Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője szerint a kormány politikájának, ismét az egész ország látja a kárát.

Deutsch Tamás, fideszes EP-képviselő szerint azonban a hetes cikk szerinti eljárás kilátásba helyezése mögött az a szándék húzódik meg, hogy rávegyék a magyar kormányt a migrációval kapcsolatos álláspontjának megváltoztatására.

Újabb politikai támadás

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter visszautasította a brüsszeli vádakat. Kitért a LIBE bizottság csütörtöki ülésére, ahol Judith Sargentini Magyarországról szóló jelentéséről tárgyalnak majd a képviselők. Úgy fogalmazott: „ha valaki végigolvassa a jelentést, akkor minden kétséget kizáróan láthatja, hogy ez egy koncepciós eljárás alapdokumentuma. Ebben válogatott hazugságok vannak. Ténybeli tévedések, amelyek az egész dokumentumnak a hitelességét megkérdőjelezik” – mondta Szijjártó Péter.

Hivatalosan is nyilvánosságra hozzák csütörtökön a LIBE bizottságban a Sargentini-jelentést. A nyíltan bevándorláspárti politikus szerint, aki korábban maga is elismerte, hogy jól együttműködött Soros Györggyel, Magyarországon korlátozzák az Alkotmánybíróság hatáskörét, csorbították a bírói függetlenséget, valamint romlott a sajtó- és a szólásszabadság helyzete is, és támadást indítottak a civil társadalom ellen.

Judith Sargentini januárban járt Budapesten is, azonban az M1 kérdéseire nem válaszolt. Az azonban biztos, hogy szerinte alkalmazni kellene Magyarországgal szemben, a végső esetben az uniós szavazati jog megvonásával járó hetes cikk szerinti eljárást.

Villámháború folyik Lengyelország, Csehország és Magyarország ellen

A bevándorláspárti holland politikus készülő jelentése is része a brüsszeli politikai nyomgyakorlásnak – hangsúlyozta Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1-en.

A Financial Times írt arról, hogy Brüsszel a következő uniós ciklusban a kohéziós források rendszerének átalakítását tervezi. Lengyelországtól, Magyarországtól és a Cseh Köztársaságtól forrásokat irányítana át a gazdasági válság sújtotta országokhoz, például Görögországhoz és Spanyolországhoz. A cikkben az is olvasható, hogy a források jogosultságának feltételein is szigorítanának, beleértve a jogállamiság tiszteletben tartását és migrációs környezetet.