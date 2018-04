Oszama Bin Laden egykori testőrét nem tudják kiutasítani Németországból

Havi 1167 euróból, a német adófizetők pénzéből él Sami A., Osama Bin Laden egykori testőre és családja Németországban – adta hírül az M1.

1997-ben egyetemei tanulmányi miatt érkezett Németországba, majd 1999-2000 körül Afganisztánba ment Sami A. , ahol terroristakiképzésen vett részt egy táborban – mondta el az M1 Híradó tudósítója. Volf-Nagy Tünde hozzátette: a férfi ezután Oszama Bin Laden szolgálatába állt és később visszatért Németországba.



A tudósító megjegyezte, hogy habár 2006 óta próbálják kitoloncolni az országból, az nem sikerült, még annak ellenére sem, hogy a hatóságok akkor is és most is úgy ítélik meg, hogy a férfi veszélyt jelent a biztonságra, hiszen világos, hogy terrortevékenységet folytatott, illetve – a tudósító szavai szerint – most is agitál fiatalokat arra, hogy terroristává váljanak.

A férfi egyébként négy gyerekével és feleségével Bochumban él, és minden nap egyszer jelentkeznie kell a rendőrségen. Az államtól 1167 eurós támogatást kap, azonban hogy ez pontosan milyen jogcímen jár a férfinak, azt a hatóságok személyiségi jogokra hivatkozva nem közölték.

Volf-Nagy Tünde arról is beszélt, hogy többször is megpróbálták többször is bíróság előtt végrehajtani Sami A. kiutasítását – a legutóbb ez 2017-ben hiúsult meg –, mégpedig azért, mert a jelenleg hatályos törvények szerint nem lehet kiutasítani valakit, ha a hazájában kínzás vagy halálbüntetés fenyegeti.

A tudósító összegezte: Bin Laden egykori testőre Németországban él és támogatást kap a német adófizetők pénzéből, és valószínűleg egész életében élvezheti ezt a privilegizált helyzetet.

A címlapkép illusztráció.