Tényleg enyhül a török határvédelem?

Csaknem 80 ezer migráns torlódott fel a magyar határtól délre. Szíriából ráadásul újabb migrációs hullám tart Európa felé, az olasz partoknál pedig luxusutakat szerveznek az embercsempészek. Az EU-török paktum szerint Törökországnak vissza kellene tartania a tömeget, de ez láthatóan nem működik.

Tarik Demirkan, a Turkinfo főszerkesztője szerint a közelgő törökországi választásoknak és a szíriai beavatkozásnak nincs komoly hatása a menekültkérdésben, a migránsok számának növekedésében. Ez időleges lehet – tette hozzá. Arról is beszámolt, hogy a török-iráni határon ugyanakkor erősítettek a határvédelmen az afgán bevándorlók miatt.

Mint mondta, az előrehozott választások egy belpolitikai bizonytalanság eredménye, és maga Erdogan török elnök döntött úgy, hogy az amúgy 2019-ben esedékes választást előrehozzák, hogy az átmenet az elnöki rendszerbe minél hamarabb megvalósuljon.

Ez azért is fontos, mert Törökország gazdaságilag nincs jó helyzetben annak ellenére, hogy erős növekedést produkált a tavalyi évben. Komoly külső adósságok vannak, valamint a török líra is nehéz helyzetben van, amire az is rátesz, hogy a török jegybank nem emel kamatot – tette hozzá.

Olyan stabilitási programot dolgoztak ki a helyzet orvoslására, amely a mostani parlamentáris demokrácia struktúrájában „keresztülvihetetlen” – mondta a főszerkesztő. Ráadásul az Egyesült Államok bírálja a leginkább a politikai rendszer átalakítását, ahol egyébként szintén elnöki rendszer van.

Tarik Demirkan szerint elkövetkezendő másfél hónap sorsdöntő lesz, mert ha Erdogan megnyeri ezt a választást, akkor elemzők szerint az lehet a következménye, hogy ez egyben az utolsó választás is lesz Törökországban. Ha pedig nem, akkor a törökök „visszatérnek az európai útra” és a parlamentáris demokráciára – legalábbis az ellenzék ezt ígéri.