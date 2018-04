Merkel: a menekültek az antiszemitizmus egy másik formáját vitték Németországba

Ismét elítélte a Németországban terjedő zsidóellenességet Angela Merkel német kancellár – és most már egyértelműen kimondta, hogy az országba érkező muszlim emberek az antiszemitizmus új formáját hozták az országba. Legutóbb akkor kellett ebben a témában megszólalnia, amikor Berlin utcáin egy szír bevándorló azért támadt rá két fiatalra, mert zsidó vallási jelképet, kipát viseltek a fejükön.

Az auschwitzi rabok soványságát is beleírta egyik számába egy muszlim rapperekből álló együttes, és dalszövegükben az is elhangzik, hogy meg kellene ismételni a holokausztot. A kéttagú együttes Németország legrangosabb zenei elismerése, az ECHO átadó ünnepségén is fellépett, és díjat is nyert. Antiszemita dalszövegeik azonban hatalmas botrányt váltottak ki – azóta sorra adják vissza a korábbi díjazottak az elismerésüket.

Wolfgang Niedecken énekes szerint Auschwitzcal és a holokauszttal kapcsolatos hasonlatok nem megengedhetőek. A holokauszt semmivel sem hasonlítható össze, ízléstelen dolog ilyesmivel bekerülni a médiába – mondta.

Nem csinálnék ebből politikai vitát, elsősorban azért vagyunk itt, hogy élvezzük az estét, ha valaki beszélni szeretne velünk erről, utána megteheti – mondta az együttes egyik tagja.

Berlinben egy hete megtámadtak két fiatalt, minden bizonnyal azért, mert a kipa nevű fejfedőt viselték. „Zsidó, zsidó!” – kiabálta feléjük egy – mint kiderült – szíriai bevándorló, és közben a nadrágszíja csatjával próbált nekik minél nagyobb sérüléseket okozni. Az akciót az egyik megtámadott rögzítette telefonjával.

„Elkezdtek gyalázni bennünket, sértegettek. Mi egyszerűen továbbmentünk. Viszonylag nyugodt voltam, de közben óriási félelmet éreztem” – mondta Adam Armusch, az egyik megtámadott. Azt is elárulta: ő nem is zsidó, hanem izraeli arab, és csak be akarta bizonyítani, hogy Berlinben igenis biztonságban vannak a zsidók, de belátta, hogy tévedett.

A német kancellár szörnyűnek nevezte az esetet, és azt mondta, hogy meg kell nyerni a fajgyűlölet elleni harcot.

A kormány mindent meg fog tenni az antiszemitizmus megfékezésére. Németországban egyetlen zsidó származású ember sem érezheti magát félelemben – mondta.

Az elmúlt években elszaporodtak a hasonló esetek

Decemberben egy zsidó származású étteremtulajdonost sértegettek a saját étterme előtt: hazátlannak nevezték és megfenyegették – idézte fel az M1 hétfő esti Híradója.

Az iskolákban is egyre gyakrabban fordul elő, hogy muszlim gyerekek sértegetik zsidó osztálytársaikat, de az is megtörtént, hogy egy másodikos kislányt halálosan megfenyegettek muszlim vallású diáktársai – sorolta a hírcsatorna.

Egy izraeli hírcsatornának már a migránsok körében tapasztalható antiszemitizmusról beszélt Angela Merkel. Aggasztónak nevezte a helyzetet: új jelenségek is tapasztalhatók, menekültek vagy arabul beszélő emberek az antiszemitizmus egy másik formáját hozták az országba – fogalmazott. Angela Merkel ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyetlen zsidó óvoda, iskola vagy zsinagóga sem maradhat rendőri védelem nélkül Németországban.