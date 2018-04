Erdogan már az első fordulóban győzhet az elnökválasztáson

A június elnökválasztáson már az első fordulóban megszerezheti a választók többségének támogatást Recep Tayyip Erdogan török elnök – mondta Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára a Kossuth Rádió 180 perc című adásában.

A török elnök a múlt héten jelentette be, hogy az eredetileg tervezett 2019. november 3-i dátum helyett több mint egy évvel korábban, idén júniusban tartják a következő választást.

Az előre hozott választást lehetővé tevő alkotmánymódosítást 2016 végén a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) kezdeményezte, a nacionalista Nemzeti Mozgalom Pártja (MHP) pedig már a tavalyi referendum előtt az ügy mellé állt. A tavalyi népszavazáson az elnöki rendszer kiterjesztése csak minimális többséggel ment át, amely vereséggel ért fel a kormánypárt számára, mert sokkal magasabb támogatottságot reméltek.

A döntés azt is jelenti, hogy Törökországban a kormányforma megváltozik. A 2014-es államfői választásától kezdve Erdogan kezében maradt az irányítás, a miniszterelnöki poszt is, így ebből a szempontból a mostani elnökválasztással a jogot a realitáshoz igazítják – mondta.

A lépéssel megszűnik a Török Köztársaság 1923-as megalakulásával létrejött miniszterelnöki intézmény. A változtatás kiszélesíti a mindenkori államfő jogköreit, aki a végrehajtó hatalom feje lesz. Ő jelölheti ki és függesztheti fel hivatalukból a minisztereket, illetve egy vagy több alelnököt állíthat maga mellé.

Már így is lehetővé vált, hogy az államfő pártpolitikus is legyen, és párttagságát megtartsa, de az államfői akarat a törvényhozásban is érvényesülni fog, mivel várhatóan a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) lesz a legerősebb párt – mondta Egeresi Zoltán, és hozzátette: innentől kezdve az ő elmozdítására minimális lesz az esély.

Arra a kérdésre, hogy az Európai Unióval való tárgyalásokat a változás miként érinti, Egeresi elmondta, hogy Brüsszelnek az elnöki rendszerrel szemben nincs ellenvetése, ha az a demokratikus szabályokat betartva működik, viszont az elnöki hatalom kiterjesztését, a fékek és egyensúlyok gyengítését már többször bírálta.

Erdogan számára az lenne a megnyugtató, ha már az első körben megszerezné a szavazatok 50 százalékát. A második fordulóban komoly kihívója lehet az elnöknek, amennyiben a legerősebb ellenzéki jelölt a protestszavazatokat begyűjti.