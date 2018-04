Szájer: A jogállamiság nem működik az Európai Unióban

Az Európai Parlament liberális frakcióvezetője, Guy Verhofstadt a héten a magyar választások eredményét szerette volna napirendre venni, miután Soros György Brüsszelben tárgyalt. Ezzel párhuzamosan kijött a Sargentini-jelentés is, amiben azt javasolják, hogy dobják le az uniós „atombombát” hazánkra.

Szájer József, a Fidesz EP-képviselője a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában elmondta: az Európai Parlamentben, ha valaki felszólal, akkor gyakorlatilag nincs korlát abban, hogy mit mondhat, Verhofstadt úr pedig nem szokta visszafogni magát. Régóta tudjuk, hogy amit Magyarország, a magyar kormány, a Fidesz vagy Orbán Viktor tesz, annak ő mindig az ellentétét fogalmazza meg. Ráadásul egy olyan stílusban, ami a toleranciát is hirdető liberális politikushoz sem méltó – mondta.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

Kossuth Rádió Vasárnapi újság Kossuth Rádió Vasárnapi újság

A politikus arra is rávilágított, hogy ebben a formában nem lehet napirendre venni az egyébként mindenki által elfogadott választást, ugyanakkor zajlik hazánkkal szemben egy eljárás, ez a 7-es cikk szerinti eljárás, ami a jogállamisággal kapcsolatos kérdéseket veti fel.

Az ehhez kapcsolódó, nemrég bemutatott Sargentini-jelentés pedig szinte az össze létező bűnt felveti hazánk esetében. Szájer József szerint beszédes az a tény, hogy ennek a dokumentumnak a végén felsorolják, hogy milyen források alapján állították azt össze. Ezek között van például a nyugati sajtó, amiről tudjuk, hogy milyen minőségben és részletesen tájékoztat Magyarországról, illetve a nem kormányzati szervezetek, az NGO-k: az Amnesty International, a Helsinki Bizottság és azok a magukat civilnek nevező, valójában külföldről finanszírozott szervezetek, amelyekről tudjuk, hogy milyen véleménnyel vannak Magyarországról – tette hozzá.

Az EP-kéviselő hangsúlyozta: ez a jelentés abból a szempontból is nagyon fontos, hogy ez egy vádirat Magyarország ellen, abban a stílusban, mint A tanú című filmben, ahol már az ítéletet is megírták. Gyakorlatilag nem számít, hogy mi mit mondunk, milyen érveink vannak. A magyar nagykövetség és mi, EP-képviselők is egy listát bocsátottunk a LIBE-bizottság rendelkezésére, amiben mondatról mondatra cáfoljuk azokat az állításokat, amelyek ebben szerepelnek – mutatott rá.

Az Európai Parlament (EP) által közreadott kép Judith Sargentiniről, az Európai Parlament zöld párti frakciójának holland képviselőjéről az EP belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi szakbizottságának (LIBE) a jogállamiság magyarországi helyzetéről tartott meghallgatásán Brüsszelben 2017. december 7-én. (MTI/Európai Parlament/Dominique Hommel)

Vannak köztük olyanok is, amelyek korábban konfliktust okoztak az EU és Magyarország között, de már rég le lettek azóta zárva. Ilyen például a sajtótörvény ügye. Magyarországnak papírja van arról, egyedül Európában, hogy a magyar sajtótörvény Európa-komfort, ugyanis annak idején az ezért felelős biztos alaposan megvizsgálta és a végén megegyezéssel zárult az ügy, hazánk megfelelően módosította is a sajtótörvényt. Ugyanez az eset például a bírósági rendszerrel kapcsolatos kérdésekben is: ott is végig ment a folyamat, a végén pedig „lepecsételték” és azóta rendben van – világított rá a politikus.

Szájer József felhívta a figyelmet: ezek most újra napirenden vannak, mintha semmi sem történt volna. Az a döbbenetes, hogy amikor olvassuk a jelentés szövegét, akkor szinte minden mondatban visszatér a jogállamiság és az emberi jogok kérdése, ugyanakkor a dokumentum készítőinek esze ágában sincs a jogállamiság szerinti szabályos eljárásnak a betartására, az ítéletet előre közlik, és a valóság nem zavarja őket – tette hozzá.

A jogállamiság nem működik az Európai Unióban, számos visszaélés van, az Európai Bizottság felett nincs ellenőrzés, ugyanakkor ők okítanak és papolnak a jogállamiságról másoknak – emelte ki az EP-képviselő.

Soros Brüsszelbe látogatott a hazai választások után

Soros György a magyar választások után nem sokkal Brüsszelbe ment tárgyalni Frans Timmermansszal, az Európai Bizottság alelnökével, és ez a nem nyilvános találkozó nem csak hazánknak volt érdekes, a sajtótájékoztatón más országokból is tettek fel kérdéseket.

Szájer József szerint ez nagyon fontos, ugyanis ez nem az első ilyen tárgyalás volt, és minden bizonnyal nem is az utolsó. Nagyon beszédes az is, hogy egy hét sem telt el az itthoni voksolás után, és ez a találkozó máris létrejött. Konkréten nem lehet tudni, hogy miről beszéltek, de lehet sejteni – mondta.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy egyesítik az anyagi erejüket is, ugyanis nem csak Soros György hálózata és a hozzá hasonlók növelik a kiadásaikat és az ebből következő ideológiai zajt, hanem az Európai Unió is elindított egy olyan projektet, amelynek keretében különböző szervezeteknek pénzt kívánnak adni a „jogállamiság elősegítése érdekében”. Tudjuk, hogy ez mit jelent: ez a jogállamiság-iparnak, az emberi jogi iparnak egy újabb akciója – tette hozzá.