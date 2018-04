Nyolcvanezer migráns torlódott fel a magyar határtól délre

Már csaknem nyolcvanezer bevándorló torlódott fel a magyar határtól délre a Balkánon, és a számuk folyamatosan emelkedik – közölte az M1 Híradója vasárnap. Egyelőre nincs egyértelmű magyarázat arra, hogy miért nem működik olyan jól a török határvédelem, mint az elmúlt két évben, de az biztos, hogy észrevehetően megnőtt a Görögországba érkezők száma. Közben a magyar kormány szerint a liberális és baloldali európai politikusok továbbra sem a külső határok megerősítésével foglalkoznak, hanem azon „mesterkednek”, hogy rákényszerítsék Magyarországot a bevándorlók befogadására.

A török partiőrség 24 óra alatt több mint 200 illegális bevándorlót fogott el és vittek vissza a török partokra az Égei-tengeren. Ankara egyelőre még tartja magát az Európai Unióval kötött egyezményhez, amely szerint nem enged át illegális migránsokat Görögországba a tengeren, másrészt visszafogad kiutasított migránsokat a görög szigetekről. Csakhogy Szíriából – a háború erősödésével – ismét egyre több migráns indul el Törökország felé, onnan pedig Európa irányába. A török partoknál pedig egyre több migránsnak sikerül átcsúszni a blokádon, és eljutni Görögországba. Ezt a változást már érzékelik a görög szigeteken élők is.

Bakondi: Az unió nem tanult 2015-ből

Egyre több migráns érkezik Görögországba Törökország felől a zöldhatáron – ezt erősítette meg a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója is az M1-en. Bakondi György hozzátette: Törökország már nem teljesíti olyan magabiztossággal az illegális bevándorlással kapcsolatos kötelezettségeit, mint korábban. Úgy fogalmazott: az unió nem tanult a 2015-ös eseményekből, és ahelyett, hogy megerősítette volna a külső határait, továbbra is a befogadást erőlteti.

„Mind a mai napig (…) azon mesterkedik, azon töpreng és azon dolgozik, hogy egyrészt hogyan tudná rákényszeríteni például Magyarországot arra, hogy álljon be a sorba és fogadjon bevándorlókat, másrészről pedig arra, hogy hogyan lehetne még ebben a parlamenti ciklusban egy visszafordíthatatlan folyamatot elindítva az új migrációs rendszert elfogadni” – fogalmazott.

Szájer: Az ítéletet előre megírták az EP-ben

Az Európai Parlamentben eközben továbbra is napirenden van az eljárás Magyarországgal szemben. A Judith Sargentini által készített jelentés szerint ugyanis hazánkban sérülnek az alapvető jogok. A dokumentumot jegyző holland zöldpárti politikus többször is említette már az úgynevezett hetes cikkely alkalmazásának lehetőségét Magyarországgal szemben; vagyis azt az eljárást, amellyel legvégső esetben megfoszthatják az országot uniós szavazati jogától.

Szájer József európai parlamenti képviselő. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A Fidesz európai parlamenti képviselője vádiratnak nevezte a jelentést. Szájer József a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában úgy fogalmazott: az Európai Parlamentben már előre megírták az ítéletet is, mint a Tanú című filmben.

„Nem számít, hogy mi mit mondunk, hogy milyen érvek vannak. A magyar nagykövetség például – de mi, európai parlamenti képviselők is – egy részletes listát bocsátottunk a LIBE-bizottságnak a rendelkezésére, amelyben tételesen, mondatról-mondatra cáfoljuk mindazokat az állításokat, amelyek ebben szerepelnek” – mondta. Hozzátette: az Európai Parlament az ENSZ migrációs csomagjáról is elfogadott egy határozatot, azonban Magyarország világossá tette ott és az Európai Tanácsban is, hogy nem kíván csatlakozni ehhez az állásponthoz és semmilyen jogkövetkezményt nem fog elfogadni.