„Védd meg Európát!” – Önkéntesek zártak le egy hágót az Alpokban

Lezárták a francia–olasz határt egy nemzetközi, önkéntes csoport tagjai az Alpok egyik hágóján, az AFP francia hírügynökség szerint magyarok is vannak köztük. Figyelemfelhívásnak szánják az akciót: szerintük meg kell állítani az illegális bevándorlókat, mert ha nem lép Európa, akkor az eddigieknél is nagyobb lesz a baj. Elvileg a francia hatóságok is védik ezt a határszakaszt, de ennek ellenére sok afrikai bevándorló átjut az olasz oldalról.