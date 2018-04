Észak-Korea ismét bebizonyította, hogy képes manipulálni

Váratlan bejelentést tett, így megint világszerte főszereplőként került be a hírekbe Kim Dzsong Un. Az észak-koreai vezető megígérte, hogy leállítják a rakétateszteket és a kísérleti atomrobbantásokat, ezek helyett inkább a gazdasági fejlesztésre összpontosítanak. Többen üdvözölték a bejelentést, ám sokan kérdezik azt is, hogy vajon nem trükközik-e Kim Dzsong Un.

Csoma Mózes Korea-kutató az M1-en elmondta: messze kerültünk az elmúlt két-három hónap során attól az időszaktól, hogy „mindenkinek ott van az asztalán a piros gomb és kinek nagyobb a gombja”.

Az északi rezsim legújabb bejelentése a szakértő szerint nem igazán jelent újdonságot, az elmúlt húsz év során ugyanis láthattunk már olyat, hogy Észak-Korea önkéntes moratóriumot hirdet a rakétakísérletekre. Benne volt a pakliban, hogy erre sor fog kerülni – tette hozzá.

A nemzetközi közösség részéről a legvalószínűbb lépés az észak-koreaiaknál az az, hogy befagyasztják ezeket az erődemonstrációkat. Ez viszont nem jelent egyet a teljes leszereléssel. Egyelőre messze nincs még a napirenden, hogy beengedjenek például nemzetközi ellenőröket. Az észak-koreaiak ismét bebizonyították, hogy képesek manipulálni és irányítani ezt az egész helyzetet – hívta fel a figyelmet Csoma Mózes.

A szakértő szerint Kim Dzsong Unék egy nagyon erősen kiszámított stratégia mentén haladnak, lényegében mindig is azt akarták elérni az elmúlt 30 év során, hogy nagyon erős nemzetközi legitimációt és biztonsági garanciákat kapjanak – első sorban az Egyesült Államok részéről. Ezzel a húzd meg, ereszd meg folyamattal, ami zajlott két évtizeden keresztül, mostanra tökéletesen elérték azt, hogy az USA belement a közvetlen kétoldalú tárgyalásokba. Május végén, június elején pedig létrejöhet az, ami eddig sohasem: a két ország regnáló vezetője találkozik egymással.

Arra is emlékeztetett, hogy elmúlt hetekben többször felmerült az is, hogy sikerül tető alá hozni egy békeszerződést, ami nemzetközi jogi szempontból is lezárná a koreai háborút. Ez pedig teljesen más dimenzióba helyezné az egész északkelet-ázsiai térségnek a viszonyait.

Csoma Mózes azt is elmondta, hogy az északiak többször is hivatkoztak a korábbi líbiai diktátor, Moammer Kadhafi végzetére: 2005-ben ugyanis önként mondott le a tömegpusztító fegyverekről, majd 2011-ben elég „dicstelen körülmények” között végezte. A szakértő véleménye szerint a befagyasztásba Észak-Korea bele fog menni, ugyanakkor teljes leszerelésbe nem. Ha szóban mégis megtennék, az a gyakorlatban nem fog megvalósulni.