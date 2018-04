Napóra lett egy csehországi TV-toronyból

Új funkciót kapott Csehország második legmagasabb tévétornya: egy hatalmas napóra mutatója lett. Az ötlet szó szerint az égből érkezett, egy motoros siklóernyős látta meg benne a fantáziát, amikor a torony felett átrepült.

A Csehország nyugati részében található, nem egészen 700 fős lakosú Bezverov település eddig csak arról volt nevezetes, hogy a közelében található egy csaknem 350 méter magas TV-torony. Az építmény azonban, amelyet messziről és még a magasból is jól lehet látni, a napokban más funkciót is kapott. Napóra is lett belőle.



„Az ötlet szó szerint az égből jött, amikor egyszer arra repültem a motoros siklóernyőmmel” – meséli a napóra történetét az ötletgazda, Vaclav Sidorjak. A torony szerkezetében a napóra árnyékot vető pálcáját látta, és már csak az időt mérő számokat kellett elhelyezni a területen. A helyi és regionális önkormányzatok valamint a cseh csillagászati társaság segítségével Vaclav Sidorjak amatőr csillagász ötlete két év alatt megvalósult.

A torony mérete miatt azonban sok kompromisszumra volt szükség. Nagy kihívást jelentett ugyanis az árnyék hossza, amely télen nyáron akár több száz métert változik. A három méter magas, fémből készült római számokat egymástól 200 és 270 méterre kellett elhelyezni, és csak 10-től 2 óráig mutatja az időt, azon belül is +/- 15 perces hibahatárral. De Sidorjak szerint nem ez a lényeg. Álma ugyanis valóra vált, és ezzel a legősibb időmérő különlegességgel a régiót is népszerűvé teheti.