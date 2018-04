Egyre több ország ellenőrizné szigorúbban az NGO-k működését

Szlovákia, Lengyelország és Olaszország is szigorítaná a civil szervezetek működésének ellenőrzését. A magyar jogszabályokhoz hasonlóan átláthatóbbá tennék az NGO-k működését. Az M1 Unió28 című műsora azt járta körbe, hogy miért döntöttek a szigorítás mellett az érintett kormányok.

Magyarországon tavaly júniusban szigorították a civil szervezetek működéséről szóló jogszabályt. A módosítás értelmében azoknak a civil szervezeteknek, amelyek egy év alatt 7,2 millió forintnál nagyobb támogatást kapnak külföldről, regisztrálniuk kell magukat. Emellett a honlapjukon és a kiadványaikon is fel kell tüntetniük, hogy külföldről támogatott szervezetnek minősülnek.

A kormány indoklása szerint a szervezetek átláthatósága miatt volt szükség a szigorításra. A jogszabály miatt kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben, mert az Európai Bizottság szerint aránytalanul korlátozzák a szervezetek működését. A kormány azonban további szigorításokat tervez, hogy megakadályozza az illegális migrációt támogató tevékenységet.



„Ennek a célja az, hogy megtiltsák azoknak a szervezeteknek a működését, amelyek a bevándorlást elősegítik, támogatják, propagálják. Ez egy olyan jogszabálytervezet, amely a magyar társadalom akaratával párhuzamosan valósul meg. Tehát a magyar társadalom túlnyomó többsége pártoktól függetlenül támogatja azt, hogy a bevándorlást támogató szervezetek működését szüntessük be Magyarországon” – közölte Deák Dániel, a Figyelő főmunkatársa.

Már májusban eldőlhet a Stop, Soros! sorsa

A Stop, Soros! törvénycsomag, amelyről várhatóan már májusban szavaz az új Országgyűlés, engedélyhez kötné minden olyan szervezet működését, amely a migrációt segíti. Emellett a szervezeteknek a külföldről kapott támogatás 25 százalékát illetékként kellene befizetniük. Az így befolyt összegből a határvédelmet finanszírozná a kormány. Orbán Viktor miniszterelnök a választási győzelem után azt mondta: „a választók többségének akarata felhatalmazást adott arra, hogy az Országgyűlés elfogadja a jogszabálycsomagot”.

„Azért terjesztettük be a választási kampányt megelőzően a törvényjavaslatot, hogy a választópolgárok annak tudatában, és az erre vonatkozó szándékunkat ismerve hozhassák meg a döntésüket. Ez megtörtént, úgyhogy felhatalmazva érezzük magunkat a törvény elfogadására” – mondta a miniszterelnök.

A szabályok szigorításáról már Szlovákiában és Lengyelországban is komoly vita indult el.

„Az ottani kormányok, kormánypártok is felvetették, hogy a magyar megoldáshoz hasonlóan be kell vezetni olyan jogszabályokat, amelyeknek köszönhetően átláthatóan és viszonylag szűk keretek között tudnak működni ezek a szervezetek. És ott is kiemelték azt, hogy a bevándorlás propagálása, támogatása és a különböző olyan tevékenység, ami káros egy adott ország belpolitikai folyamataira, azokat igyekeznek kiszűrni és igyekeznek megfékezni” – fejtette ki Deák Dániel.

Szigorításra van szükség

Szlovákiában – beszámolók szerint – számos olyan civil szervezet működik, amelyek befolyásolnák a belpolitikát. A kulturális miniszter szerint ráadásul a civil szektor sokkal gazdagabb ahhoz képest, amit nyilvánosan feltüntet. Tavaly nyáron Olaszország is szigorított, a módosítások óta a segélyszervezetek nem hajózhatnak be Líbia területi vizeire, semmilyen módon, még fényjelekkel sem jelezhetnek a tengeren haladó hajóknak, és folyamatosan nyomon követhetőnek kell lenniük. A magatartási kódexet több NGO nem írta alá, ezeket az olasz belügyminisztérium kizárta a tengeri mentési és befogadási rendszerből.

„Az addig szabadon működő NGO-k – amelyek vagy összejátszottak közvetlenül az embercsempészekkel, vagy maguk is embercsempészetet végeztek – működését legalább megpróbálják megregulázni. Persze ez nyilvánvalóan mindenhol hatalmas nemzetközi felháborodást kelt és keltett, de hogy egyre tarthatatlanabb lesz a helyzet, és egyre több állam ismeri fel, hogy a saját szuverenitását korlátozzák ezek a szervezetek, úgy majd ezek a vádak is egyre inkább devalválódnak” – mondta Kovács István az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója.

Lengyelország a magyarnál is szigorúbb szabályozást vezetett be

A szakértő szerint Európa-szerte egyre több országban vallják a magyar kormány álláspontját a civil szervezetek átláthatóságáról. Ennek célja, hogy kiderüljön: kik és milyen szándékkal támogatnak bizonyos szervezeteket.

„Ebben az egyik legfontosabb fegyver az átláthatóság. Tehát a magyar kormány is ezt hangsúlyozza, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy kik támogatják ezeket a hálózatokat, kik működtetik, és milyen céllal teszik mindezt, tehát hogy a magyar választópolgárok is tisztában legyenek azzal, hogy itt igazából egy külföldi befolyásoló akarja ezeken a szervezeteken keresztül érvényesíteni a politikai és gazdasági érdekeit. És a magyar jogszabály, illetve most már Olaszország, Szlovákia és Lengyelország is ennek a példája” – világított rá Deák Dániel.

Lengyelország a magyarnál is szigorúbb szabályozást vezetett be. Ott ugyanis a szervezeteket csak a Szabadság Nemzeti Intézetén keresztül lehet támogatni. A miniszterelnöki hivatal mellett működő intézet osztja szét a közpénzeket és az uniós támogatásokat a civil szervezetek között.