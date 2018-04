Szíria, Ukrajna, szankciók – fogytán a bizalom a Nyugat és Oroszország között

Csekély esély mutatkozik a feszült viszony javulására rövidtávon, figyelmeztetnek szakértők. A szíriai rendezéshez katonai értelemben mindenképpen rendezni kellene a polgárháborút.

Moszkvában Donald Trump hivatalba lépésétől várták a kapcsolatok javulását, ám az új amerikai elnök közel másfél éves regnálása alatt az Egyesült Államok fegyvereket adott el Ukrajnának, keményen lépett fel Szíriában és további, újfajta szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben – idézte fel a szakértő az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.



Ez utóbbiakkal kapcsolatban arról beszélt a szakértő: míg korábban személyek, jellemzően politikusok, addig most cégek és vezetőik ellen vezetnek be korlátozásokat, példaként hozva fel a világ alumíniumforgalmának 8-9 százalékát adó, jelentős amerikai exportot bonyolító Ruszal elleni intézkedéseket.

Bendarzsevszkij Anton a szíriai helyzettel kapcsolatban arról beszélt: mind a Nyugat, mind Oroszország nehéz helyzetben van, hiszen előbbi favoritja a több száz csoportból álló ellenzék, amelynek egyetlen közös célja az Aszad-rezsim megdöntése, utóbbi pedig olyan elitre tett, amely nem akarja a hatalom közelébe engedni az ellenzéket.

Szíriát gyakorlatilag már mindenki szétlőtte, de senki sem építette még újjá – jelentette ki a Magyar Rádió 180 perc című műsorában Szalai Máté, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés meghallgatható itt! A teljes beszélgetés meghallgatható itt!

Az elemző szerint ahhoz, hogy stabilitás legyen az országban, a polgárháborút mindenképpen rendezni kellene, legalább is katonai szinten. Az elmúlt időszakban több olyan kísérlet is volt, amely megpróbálta politikai síkra terelni a katonai konfliktus kérdését, de ez az ENSZ-nek és az oroszoknak sem sikerült, most pedig már a harcoló felek sem érzik azt, hogy tárgyalóasztalhoz kellene ülniük – tette hozzá.

Szalai Máté szerint az elmúlt 60 évben ugyan kialakult egyfajta szíriai identitás az országban, ma ugyanakkor reálisan senki sem akarja szétdarabolni az országot, emiatt az a legfontosabb feladat, hogy magát a társadalmat kell olyan közigazgatás alá terelni, amelyet mindenki elfogad.