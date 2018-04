Tovább szigorít bevándorláspolitikáján az osztrák kormány

A kampányban tett ígéretéhez híven tovább szigorítaná bevándorláspolitikáját az osztrák kormány. Hamarosan a bécsi parlament elé kerül az új javaslat, amely szerint az osztrák hatóságok „belenézhetnének” a menedékkérők mobiltelefonjába, és így könnyebben feltérképezhetnék, hogy honnan és milyen útvonalon érkeztek Európába. A tervek között szerepel az is, hogyha van pénzük a bevándorlóknak, akkor annak egy részéből eleinte az ellátásukat fedezné a kormány – hangzott el az M1 Híradójában.

Verekedés, részegek, drogdílerek, szexuális visszaélések, egy rendőr, akit megharaptak – a bécsi Praterstern környékén ismét eldurvult a helyzet – erről írt az osztrák Kronen Zeitung internetes portálja még vasárnap. A cikk szerint sok bécsi félelemben él a hőzöngő, lökdösődő, gyakran verekedő külföldiek miatt. A járókelőket gyakran molesztálják, megfenyegetik, naponta kell kihívni a rendőrséget.

Egyre több a fiatalokat ért támadás

Legutóbb egy 22 éves – az eddigi információk szerint migrációs hátterű – férfi molesztált egy 17 éves lányt a Pratersternnél, majd – senki nem tudja miért – tizenévesekre rontott. Egy fiút többször arcon ütött, majd két fiatalt gyomron rúgott. A kiérkező rendőrök közül egyiküket megharapta.

Szombat este – szintén Bécsben – egy 24 éves iráni származású férfi kisgyermekesekre támadott. Egy hatéves kisfiút az anyja karjából ragadott ki egy buszmegállóban, fojtogatni kezdte, majd pedig a földhöz vágta. Szemtanúk fogták el a szemmel láthatóan drog hatása alatt álló iránit. A rendőrök is hamar a helyszínre értek, az őrjöngő férfi őket is megtámadta. Az iráni aznap éjjel egy másik gyermeket is fojtogatott, de vele az édesanyja el tudott menekülni.

Vonaton ért szexuális támadás egy 15 éves lányt még két hete, de csak most hozták nyilvánosságra. Az egyik hírportál információi szerint egy sötét bőrszínű férfi Tirolban egy vonaton molesztálta a tinédzsert, akinek végül sikerült elmenekülnie, és leszállt a vonatról. Azt mondta, támadója csak angolul beszélt, a rendőrök még keresik.



Újabb szigorításokat vezetne be az új kormány

A Sebastian Kurz vezette új osztrák kabinet egyértelműen a bevándorlásellenes programjával nyerte meg a választást, és már el is kezdte ennek végrehajtását. Herbert Kickl belügyminiszter a tervek szerint szerdán nyújtja be a bevándorlást szigorító javaslatcsomagot a bécsi parlamentnek, de ennek több része már kiszivárgott.

A Der Standard ír arról, hogy minden bevándorlónak kötelezően át kellene adnia mobiljának GPS, vagyis műholdas helymeghatározó adatait a hatóságoknak. Ez alapján ellenőrizni lehetne, hogy egy magát szírnek valló, tényleg Szíriából jött-e. A dublini rendszer szerinti kitoloncoláshoz pedig azt is meg lehetne tudni, hol lépett uniós területre, hogy abba az országba küldjék vissza, és így a csempészútvonalakat is fel lehetne térképezni.

Egy másik fontos eleme a javaslatnak az lenne, hogy egy korábban nagy port kavart dán javaslat mintájára mintegy 840 eurót lefoglalnának az érkező migránsoktól – már ha van náluk ennyi készpénz. A pénzzel az osztrák kormány szerint a menekültügyi eljárás és az ellátásuk költségeihez járulnának hozzá a bevándorlók.