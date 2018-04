Nem javult az emberi jogok helyzete Pakisztánban

Pakisztánnak nem sikerült javítania az emberi jogok helyzetén az elmúlt év folyamán – állapította meg hétfőn az a független testület, amely a témáért felelős a dél-ázsiai országban.

A Emberi Jogi Bizottság megállapítása szerint továbbra is rendszeresen tűnnek el nyom nélkül emberek az országban; sokszor olyanok, akik bírálják a hadsereget, vagy amellett szállnak síkra, hogy javítani kellene Pakisztán kapcsolatait a szomszédos Indiával. India és Pakisztán függetlenné válásuk óta több háborút is vívott egymással, többségében a vitatott hovatartozású Kasmír miatt. Most már mindkét ország rendelkezik atomfegyverekkel.

Karacsi. Pakiszáni utcakép. (MTI/EPA/Sahzaib Akber)

A testület úgy véli, továbbra is rendszeresek a visszaélések az úgynevezett istenkáromlási törvény miatt. Az országban ugyanis törvény tiltja a vallásgyalázást, és pénzbüntetés, de akár halálbüntetés is kiszabható ilyen ügyekben. Sokszor azonban a törvényt személyes nézeteltérések miatt vagy ellenzékiek ellen alkalmazzák. Kirívó, hogy az istenkáromlással vádoltak sok esetben nem érik meg a tárgyalást, mert meglincselik őket. Az Emberi Jogi Bizottság arra is kitér, hogy a terrorizmus a korábbi éveknél kevesebb áldozatot követelt tavaly.