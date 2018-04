Migránsellenes műveletet irányító tábornok lesz Ausztrália vezérkari főnöke

Az Ausztráliába csónakon érkező migránsok elleni műveletet irányító tábornok, Angus Campbell lesz az ország következő vezérkari főnöke – jelentette be hétfőn Malcolm Turnbull ausztrál kormányfő.

Elődje négy évig állt a haderő élén, de most nyugállományba vonul. Turnbull döntésének indoklásaként azt mondta, hogy a kinevezés nagyon kritikus időpontban történik, amikor egyebek között Ausztrália védelmi képességeinek legnagyobb mértékű korszerűsítését hajtja végre békeidőben.

Malcolm Turnbull ausztrál miniszterelnök Angus Campbell társaságában Brisbane-ben. (EPA/DAN PELED AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT)