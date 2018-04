Verekedés, részegek, drogdílerek, szexuális visszaélések – durvul a helyzet Bécsben

A Kronen Zeitung arról ír, hogy a jó idő ismét utcára csalogatja a bűnözőket a bécsi Prater környékén. Az osztrák főváros forgalmas közlekedési csomópontjában ismét mindennaposak a verekedések, egy rendőrt megharaptak, a járókelőket pedig folyamatosan érik zaklatások és fenyegetések.

Verekedés, részegek, drogdílerek, szexuális visszaélések, a bécsi Praterstern környékén a jó idő következtében ismét eldurvult a helyzet – erről számolt be vasárnap az osztrák Kronen Zeitung internetes portálja.

A cikk szerint sok bécsi félelemben él a hőzöngő, lökdösődő, gyakran verekedő külföldiek miatt. A járókelőket gyakran molesztálják, megfenyegetik; naponta ki kell hívni a rendőrséget. Vannak, akik azt javasolják: még nagyobb rendőri jelenlétre, több szociális munkásra lenne szükség – vagy alkoholtilalmat kellene bevezetni.

„Mi, egyszerű emberek nem akarjuk, hogy ez így menjen tovább”

Bécs 10. kerületében is hasonló a helyzet. Lázár János márciusban közzétett videójában számolt be arról, hogy az Ausztriában élő 700 ezer bevándorló nagy része ebben a régi, nagy hírű városrészében él. Ezt az M1-nek egy ott élő osztrák nő is megerősítette.

„A magyarországi választás előtt egy magyar miniszter járt nálunk a 10. kerületben, ahol különösen sok külföldi él; forgatott egy videót, ami itt nagy felháborodást váltott ki, de neki van igaza! Kérdezze csak meg a bécsieket, ők ezt meg fogják erősíteni, igen, ennyire megváltozott minden, és mi, egyszerű emberek nem akarjuk, hogy ez így menjen tovább” – mondta.

A nő arról is beszámolt, hogy félti a 12 éves unokáját, aki tömegközlekedéssel jár iskolába, és saját maga is félelemben él, mivel a migránsok naponta követnek el bűncselekményeket a helyi lakosok ellen.

„Amikor kinyitom az ajtót, körülnézek, jön-e valaki. Sok idősebb nőnek letépték a nyakláncát, elvették a táskáját, naponta előfordul ilyesmi. Az újságok nem írnak róla” – tette hozzá.

Márciusban több késelés és egyéb támadás is történt az osztrák fővárosban. Egy afgán bevándorló négy embert késelt meg, egy osztrák család három tagját és egy másik afgán férfit, a drogdílerét. A támadások egyik áldozata válságos állapotba került. Egy algériai férfit is megtámadtak, valószínűleg egy droggal kapcsolatos vita hevében. Egy egyiptomi felmenőkkel rendelkező férfi pedig az iráni nagykövetséget védő osztrák katonát próbálta megkéselni.