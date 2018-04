Myriam Kern: A helyzet drámai Németországban, ezért a nőknek kell fellépniük az erőszak ellen

Myriam Kern az M1-nek adott interjúban felidézte: a tavaly december 27-én Kandelban történt gyilkosság „mérhetetlenül” sokkolta amiatt, hogy a közelükben ilyesmi történt. Mint ismert, egy fiatal lányt több késszúrással brutálisan megölt az ex-barátja, egy elutasított menedékkérő.

„Sokkolt, hogy ilyesmi történik a hazámban; felháborítónak tartom, hogy a polgármester nem volt hajlandó kimondani, hogy Németországban problémát okoz az illegális bevándorlás, ahelyett minket, németeket szidott, és azt mondta, fél, nehogy idegengyűlölet alakuljon ki. Annyira mérges lettem, hogy három nappal később az önkormányzat előtt is virrasztottam, akkor már plakátokkal” – mondta.

A tanárnő nem ismerte személyesen az áldozatot. „Mia is egy német lány, a mi társadalmunkból, de akkor is felléptem volna a jogtalanság ellen, ha ő muszlim lett volna”–szögezte le, hozzátéve, hogy véleménye szerint a helyzet túl drámai.



Myriam Kern szerint az illegális bevándorlók teljesen megváltoztatták az életüket. „Éjszaka már nem megyünk ki egyedül az utcára, inkább autóval közlekedünk, mint tömegközlekedéssel, másképp öltözködünk, nem veszünk fel rövid szoknyát” – sorolta.

Németországban a statisztika azt mutatja, hogy a migránsok naponta követnek el a helyiek ellen késes támadást. „Azok a magyarok, lengyelek, akik beilleszkedtek a társadalomba, és akikkel szívesen élünk együtt, nos, Németországban ők is szenvednek ezektől az új körülményektől” – emelte ki az M1-en a német nő.

Megjegyezte: az elmúlt két évben nagyon sok áldozatot követelt az illegális bevándorlás az országban, így például Berlinben, ahol a karácsonyi vásáron történt támadás, „és a politika, a média megpróbálja mindezt eltitkolni. Az áldozatok nevét nem ismerjük, nincs arcuk, családjuk, nincs nevük sem. Gyorsan el kell felejteni őket, a vért lemossák, az élet megy tovább, mintha mi se történt volna. Ez döbbenetes és visszataszító” – szögezte le.

epa06627165 Protesters with their banners take part in a march in Kandel near Karlsruhe, Germany, 24 March 2018. A 15-year-old girl was stabbed to death on 27 December 2017 in a drugstore in Kandel by her ex-boyfriend, a refugee from Afghanistan also 15 years old, according to official sources. EPA/FRANZISKA KRAUFMANN