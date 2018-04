Trump elrendelte: Légicsapásokat hajtottak végre a szír kormányerők ellen

Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint péntek este 9 órakor bejelentette, hogy elrendelte a légicsapások megindítását a szíriai kormányerők ellen, az egy héttel ezelőtt vegyifegyver-támadások miatt. Az akcióban az amerikai alakulatok mellett a britek és a franciák is részt vettek.

Az amerikai elnök a Fehér Házban a nemzethez címzett – és a nagy amerikai televíziós állomások által élőben közvetített– nyilatkozatában közölte: precíz, azaz célzott légicsapásokra adott utasítást, válaszul az április 7-én a kelet-gútai Dúma városában elkövetett vegyifegyver-támadásra. A légicsapásokat az Egyesült Államok nem egyedül, hanem az Egyesült Királysággal és Franciaországgal egyeztetve és együttműködve hajtja végre szíriai feltételezett vegyifegyver-raktárak ellen.

A légicsapás-sorozat – amely az eddigi legnagyobb katonai akció Bassár el-Aszad elnök rendszere ellen – Trump elnök bejelentésekor már folyamatban volt.

Beszédében Donald Trump kiemelte: a légicsapások célja az elrettentés vegyi fegyverek előállításától, terjesztésétől és alkalmazásától. A Dúmában elkövetett vegyifegyver-támadásról és Aszad elnökről Trump azt hangoztatta: „ezek nem egy ember tettei voltak. Ez egy szörnyeteg által elkövetett bűncselekmény volt”.

Az amerikai elnök élesen bíráló szavakat fogalmazott meg Oroszország és Irán – az Aszad-rendszer két támogatója – címére is. „Irántól és Oroszországtól azt kérdezem: milyen nemzet az, amely ártatlan férfiakat, nőket, gyermekeket legyilkoló tömegmészárossal akar közösséget vállalni” – fogalmazott Trump. Hozzátette: Oroszországnak el kell döntenie, hogy ezen a sötét úton halad-e tovább, vagy csatlakozik a civilizált nemzetekhez.

Donald Trump hangsúlyozta azt is, hogy az Egyesült Államok semmilyen körülmények között nem akar meghatározatlan ideig Szíriában maradni.

Az amerikai televíziók híradásai szerint az Egyesült Államok és szövetségesei Tomahawk robotrepülőgépeket vetettek be több szír helyszínen is. A Fox és a CNN hírtelevíziók helyszínen lévő tudósítókra hivatkozva jelentették, hogy a szíriai fővárosban legalább hat robbanás hallatszott.

Damaszkuszi célpontokat is támadtak

A szíriai fővárosban erős robbanások hallatszottak szombat hajnalban, és Damaszkusz fölött repülőgépek húztak át – jelentette a francia hírügynökség helyszíni tudósítója. A szíriai állami televízió Franciaországgal és Nagy-Britanniával közös „amerikai agresszióról” adott hírt, és közölte, hogy a légvédelem felvette a harcot az ellenséggel.

Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőcsoportja azt jelentette, hogy Damaszkuszban egy kutató intézetet vettek célba, valamint a köztársasági gárda és a 4. hadosztály elit alakulatait. A damaszkuszi média szerint 13 támadó rakétát lelőtt a légvédelem. A célpontjuk a fegyveres erők egyik bázisa volt Homsz város környékén.

A három oldalú agresszió a nemzetközi jog égbekiáltó megsértése – írta a szír állami hírügynökség. A kormányzat egyik illetékese azt mondta a brit hírügynökségnek, hogy „ha a támadás véget ért, és nem lesz második hullám, akkor a hatása korlátozott marad”.

Bassár el-Aszadnak üzentek

A szíriai légicsapások során megpróbálták elkerülni, hogy civilek is áldozatul essenek – mondta James Mattis amerikai védelmi miniszter a péntek éjjel tartott washingtoni sajtótájékoztatón, amelyen jelen volt Joseph Dunford tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője is.

James Mattis közölte: az Egyesült Államok és szövetségesei sokkal erőteljesebb csapást hajtottak végre, mint tavaly. Ugyanakkor megerősítette: a csapásmérés egyszeri volt, és a szövetségesekkel koordinált akcióban hírszerzési információk alapján kifejezetten olyan célpontokat támadtak, ahol feltételezhetően szír vegyifegyver-készletek találhatók.

A védelmi minisztérium, a Pentagon vezetője hangsúlyozta: a légicsapások a szíriai kormány és nem a rendszer fő támogatója, Oroszország ellen irányultak, és Bassár el-Aszad elnöknek akarnak vele „nagyon erős üzenetet” küldeni. Mattis hangsúlyozta: egyelőre nem terveznek újabb légicsapásokat, a jövőbeni válaszlépések attól függnek, hogy a szír kormány bevet-e még vegyi fegyvereket.

Joseph Dunford tábornok – újságírók kérdésére válaszolva – közölte, hogy az első csapások azt a kutatóintézetet célozták meg, ahol feltételezések szerint a vegyi fegyverek kifejlesztése folyik, és azt a fegyverraktárt is érintették, ahol vegyifegyver-készletek találhatók. A tábornok fontosnak tartotta azt is hangsúlyozni, hogy igyekeztek a lehető legkisebbre csökkenteni az orosz veszteséget. Hozzátette: az oroszokat előzetesen nem tájékoztatták a lehetséges célpontokról.

Precíz tervezés előzte meg a légicsapásokat

A brit védelmi minisztérium szombat hajnali tájékoztatása szerint az Egyesült Államokkal és Franciaországgal közösen végrehajtott műveletben az RAF négy Tornado GR4 típusú repülőgépe vett részt, amelyek Storm Shadow rakétákat lőttek ki egy volt rakétatámaszpontra Homsz városától hozzávetőleg 24 kilométerre nyugatra.

Panavia Tornado GR4 típusú harci repülőgép – (MTI/EPA/Andy Holmes)

A tájékoztatás szerint nagyon gondos tudományos elemzéssel határozták meg, hogy hova a legjobb célozni a Storm Shadow rakétákat a felhalmozott vegyszerek megsemmisítése végett a környező térség elszennyeződésének minimális kockázatával. A létesítmény, amelyre a brit királyi légierő csapást mért, távol volt minden ismert lakott területtől, és ez is csökkentette a szennyeződési kockázatot – hangsúlyozta a brit védelmi minisztérium.

A tárca szerint a csapásmérés hatékonyságának részletes elemzése még tart, de az előzetes jelek arra vallanak, hogy a Storm Shadow rakéták pontossága és az aprólékos célpont-kijelölési tervezés sikeres támadást eredményezett.

Párizs és London is indokoltnak látta az akciót

Emmanuel Macron francia államfő szerint a szíriai rendszer átlépett egy határt a vegyi fegyverek bevetésével, és ez nem tűrhető el. Macron szombat hajnali nyilatkozata szerint az egyeztetett amerikai-brit-francia támadások arra irányultak, hogy megsemmisítsék a szíriai rendszer képességét vegyi fegyver előállítására és alkalmazására. Mint mondta, nem kétséges a szíriai kormány felelőssége az április 7-én Dúma városában elkövetett vegyi támadást illetően, amelyben több tucatnyian haltak meg.

A francia törvényhozást később részletesen tájékoztatni fogják a katonai akcióról, és vitát nyitnak róla, ahogy azt az alkotmány előírja – ígérte. A vegyi fegyverek bevetése azonnali veszélyt jelent a szíriai népre és a kollektív biztonságunkra – tette hozzá.

Kiemelte: Franciaország és a szövetségesei „már ma” újra nekilátnak az erőfeszítéseknek az ENSZ-ben. Macron szerint Franciaország legfontosabb céljai között szerepel az Iszlám Állam terrorszervezet elleni harc lezárása, a szíriai lakosság humanitárius segélyezése, valamint diplomáciai offenzíva a válság politikai megoldására.

Theresa May brit miniszterelnök szombat hajnalban jelentette be, hogy engedélyezte a brit fegyveres erőknek „összehangolt és célzott támadások” végrehajtását Szíriában. May szerint korlátozott, a térségi feszültségeket nem eszkaláló akcióról van szó, amelynek célja a szíriai rezsim vegyifegyver-kapacitásának leépítése, és az, hogy elrettentse a szír vezetést ilyen fegyverek használatától.

A brit kormányfő tényként közölte nyilatkozatában, hogy a szíriai Dúma városában múlt szombaton vegyifegyver-támadás történt, és e támadás halálos áldozatainak száma elérhette a 75-öt, köztük gyerekek is vannak.

A szíriai rezsim a múltban is használt vegyi fegyvereket saját népe ellen „a legkegyetlenebb, legelborzasztóbb módon”, és jelentős mennyiségű információ, köztük hírszerzési adatok utalnak arra, hogy a legutóbbi támadásért is a szíriai vezetést terheli a felelősség – mondta szombat hajnali nyilatkozatában Theresa May.

A brit kormányfő szerint ennek a magatartásnak véget kell vetni, nemcsak azért, hogy meg lehessen védeni az ártatlan szíriaiakat a vegyi fegyverek okozta rettenetes haláltól és sérülésektől, de azért is, mert nem lehet megengedni a vegyi fegyverek használatát akadályozó nemzetközi normák erózióját.

„Minden lehetséges diplomáciai csatornát igyekeztünk kihasználni ennek elérésére, de erőfeszítéseink rendre meghiúsultak. Az oroszok még ezen a héten is vétót emeltek egy olyan határozat ellen az ENSZ Biztonsági Tanácsában, amely a Dúmában történt támadás független kivizsgálását célozta volna” – fogalmazott tájékoztatójában a brit miniszterelnök.

Moszkva elítélte a támadást

Anatolij Antonov, Oroszország Egyesült Államokban akkreditált nagykövete közleményben figyelmeztetett a szíriai légicsapások következményeire. A szombatra virradóra kiadott közleményben – amelyet a Facebook-oldalán jelentetett meg – a diplomata hangsúlyozta: „a legrosszabb aggodalmak váltak valóra. Figyelmeztetéseink nem találtak meghallgatásra. Egy előre eltervezett forgatókönyvet hajtottak végre. Most ismét fenyegetnek bennünket. Figyelmeztettünk, hogy az ilyen akciók nem maradnak következmények nélkül”.

Antonov nagykövet azonban nem említett konkrétumokat, nem körvonalazta az esetlegesen várható következményeket. Helyette azt hangsúlyozta, hogy a légicsapásokért a felelősség Washingtont, Londont és Párizst terheli, és elfogadhatatlannak minősítette, hogy ezzel megsértették az orosz elnököt is.

A rövid közleményben az orosz diplomata végezetül megállapította: az Egyesült Államoknak, amelynek a világon legnagyobb vegyifegyver-arzenálja van, „nincs erkölcsi alapja ahhoz, hogy más országoknak szemrehányást tegyen”.

A republikánus szenátorok támogatják az elnököt

Egymás után szólalnak meg az amerikai politikusok is. Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakciójának vezetője közleményében arra figyelmeztette Donald Trump elnököt, hogy „legyen óvatos”, nehogy a szíriai konfliktus ”nagyobb háborúvá” szélesedjék. Schumer átfogó stratégiát és ennek kongresszusi megtárgyalását sürgette. A republikánus John McCain szenátor örömmel üdvözölte a légicsapásokat, és szintén átfogó stratégiát sürgetett, de nemcsak a szíriai, hanem az egész közel-keleti helyzet rendezése érdekében.

Közleményt adott ki David Perdue republikánus szenátor, a szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának tagja és Mac Thornberry, a képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának elnöke is. A georgiai Perdue azt hangsúlyozta, hogy „Aszadnak tudnia kell, hogy nem tűrjük embertelen akcióit”, míg a texasi Thornberry képviselő aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy szerinte egyre gyakrabban követnek el vegyifegyver-támadásokat, amelyeket Oroszország támogat.