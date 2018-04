Aszadnak üzentek a nyugati szövetségesek a bombázással

Washington, Párizs és London összehangolt légicsapásokat hajtott végre Szíriában a múltheti vegyifegyver-támadás miatt, ám nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a közel-keleti országban állomásozó orosz erőket ne érje bántódás.

Pillanatnyilag egzakt módon rendkívül nehéz megállapítani, hogy ki felelős a több tucat halálos áldozatot követelő szíriai vegyifegyver-támadásért, mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma reggel című műsorában. Hangsúlyozta: jelenleg csak spekulációk vannak a tekintetben is, hogy kinek állhatott az érdekében egy ilyen akció.



A szakértő úgy véli, korántsem biztos, hogy a szír kormányerők követték el a támadást, ami mögött akár a Bassár el-Aszaddal szemben álló erők is állhatnak. Megjegyezte: a nyugati szövetségesek úgy látták, hogy egy precíziós üzenetet kell küldeni a rezsimnek, de el kell kerülni, hogy a légicsapások során Szíriában állomásozó orosz katonák is sérüljenek. Bár sokan attól tartottak, hogy egy nemzetközi konfliktus is kialakulhat a nagyhatalmak között, de ezt láthatóan sikerült elkerülni.

Nyugat-Európa továbbra sem tud mit kezdeni az iszlamistákkal

Horst Seehofer német belügyminiszter a napokban arról beszélt, hogy hétszáz olyan személy van Németországban, aki bármikor képes lehet terrortámadás végrehajtására. A múlt heti berlini maraton kapcsán is 6 embert vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint késes merényletet akartak végrehajtani a futóversenyen, de később bizonyítékok hiányában szabadon engedték őket, emlékeztetett Horváth József.

A biztonságpolitikai szakértő rámutatott: a titkosszolgálatok szempontjából mindig komoly dilemmát jelent, hogy mikor avatkozzanak be, preventív céllal megelőzzenek egy akciót, vagy megvárják azt, hogy az elkövetés egy olyan stádiumba jut, ami egyértelmű bizonyítékot szolgáltat egy jövőbeli vádemeléshez. Horvát József hozzátette: a migrációshullám során számos olyan országból érkezetek bevándorlók, ahol a férfivá érés egyik stációja, hogy akár egy 20 centiméteres kést is viselhetnek.

A franciaországi radikális mecsetek esetleges bezárása vissza is üthet a biztonságpolitikai szakértő szerint. Úgy látja, hogy olyan kényes helyzet van Nyugat-Európában, hogy minden ehhez hasonló lépést alaposan meg kell fontolni, mivel ez egy dominóeffektust is elindíthat.

Horváth József arra is igyekezett felhívni a figyelmet, hogy kevés szó esik a zsidókkal szembeni erőszakról Franciaországban, ami miatt egyre többen kénytelenek kivándorolni Izraelbe. De ugyancsak ritkán látnak napvilágot a nők elleni erőszakról, illetve az általános közbiztonság romlásáról szóló tudósítások.