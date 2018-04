Folytatódnak a német–francia egyeztetések az együttműködésről

Alig volt visszhangja a csütörtöki német–francia belügyminiszteri tárgyalásnak. A Kossuth Rádió 180 perc című műsorában a Duel Amical szakértője, Gát Ákos Bence arról beszélt, hogy megakaszthatja-e a francia–német tandem működését a V4-ek szövetségének erősödése és egy erős magyar kormány.

A francia–német megállapodás azért késik most már sokadik alkalommal, mert Emmanuel Macron elnök és Angela Merkel kancellár eredeti terveihez képest több csúszás is kialakult – mondta Gát Ákos Bence a Kossuth Rádióban. A szakértő hozzátette, ehhez hozzájárult az is, hogy sokáig tartott Németországban a kormányalakítás, Macronnak pedig jelenleg belpolitikai nehézségekkel kell megküzdenie.

A további okok közé sorolta azt is, hogy Európában több választás is úgy alakult, ami kedvezőtlen a Macron-féle elképzeléseknek, továbbá a magyar választás vasárnap olyan eredménnyel zárult, ami megerősíti a V4-eket és Magyarországot abban a tendenciában, ami szintén ellene megy a francia–német tengelynek.



A szakértő arról is beszélt, hogy Európában az a trend látszik kialakulni, hogy mindenki a magyar miniszterelnökhöz képest próbálja meghatározni magát, és a magyar választásoknak igen nagy lelki hatásuk van. Hozzátette, fontos, hogy a magyar politikusok, szakértők az európai polgárokhoz is kezdjenek el beszélni, mert a migrációval megtalálták azt a csatornát, amelyen keresztül el lehet magyarázni a magyar politikai elgondolásokat is, és ezt nyugaton is megértik az emberek, mert ők is megtapasztalják.

A tegnapi német–francia belügyminiszteri találkozó nem kapott túl nagy visszhangot a sajtóban, valószínűleg egyeztettek migráció és terrorizmus kapcsán. Hozzátette, valószínűleg vannak eltérések, ugyanis a német belügyminiszter már többször is megnyilvánult Orbán Viktor politikája mellett, ez pedig nem mondható el francia kollégájának politikájáról.

Arról is beszélt Gát Ákos Bence, hogy pénteken jelent meg az Európai Néppárt elnökének, Manfred Webernek a cikke azzal kapcsolatban, hogy az európai határok védelmére helyezi a hangsúlyt. „Mintha az Európai Néppárt is egyre jobban hallgatna a Fidesz által javasolt politikára” – jegyezte meg.