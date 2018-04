A menekültek javára döntött az Európai Bíróság

Miközben Brüsszelben a Magyarországot elmarasztaló jelentésről tárgyaltak, az Európai Bíróság egyik döntése könnyebbé tette a családegyesítést a migránsok számára. Mostantól már azok a kiskorú migránsok is kérvényezhetik a családegyesítést, akik a menekültügyi eljárás alatt betöltik 18. életévüket. Ez több tízezer migránst érinthet, vagyis elemzők szerint akár több százezer bevándorlónak adhat zöld utat Nyugat-Európába.

2015-ben naponta több ezer ember özönlött be Európába, a migrációs válság kezdetekor. Év végére már több mint másfél millió bevándorló nyújtott be menedékkérelmet az unió területén. Felmérések szerint közülük minden harmadik 18 év alatti volt, vagy legalábbis annak vallotta magát. Papírok hiányában ugyanis sok esetben szinte lehetetlen megmondani, hogy ki valóban fiatalkorú, és ki az, aki csak annak vallja magát.

A kísérő nélküli kiskorúakat ugyanis az uniós törvények is védelmükbe veszik. A legtöbb uniós országban például családtagjaik is csatlakozhatnak hozzájuk. Most ezt a családegyesítést könnyíti meg az Európai Bíróság csütörtöki határozata, amit egy Hollandiában tartózkodó eritreai migráns keresete alapján hoztak – tudta meg a Deutsche Welle.

A rendelkezés szerint a jövőben az Európába érkező kiskorú vagy fiatalkorú bevándorlóknak még akkor is joguk van a családegyesítéshez, ha a menekültügyi eljárás alatt nagykorúvá válnak. Ez azt jelenti, hogy családtagjaik, legyen szó akár szülőkről akár házastársról, akár gyerekről, szintén menedékjogot kapnak.

Kiskorúnak kell tekinteni őket

Az új szabályozás szerint azokat a bevándorlókat, akik ebbe a kategóriába tartoznak, továbbra is „kiskorúaknak” kell tekinteni, még akkor is ha 18 évesek, vagy annál idősebbek.

A luxemburgi testület határozatát pedig minden tagállamnak kötelező betartania.

Több tízezer migránst érinthet a szabályozás

Németországban több tízezerre rúghat azon migránsok száma, akik ezáltal jogosultakká váltak a családegyesítésre. A német bevándorlási hivatal adatai szerint ugyanis jóval több mint 66 ezer, magát kísérő nélküli kiskorú migránsnak valló bevándorló érkezett Németországba 2015 óta.

Újabb meghívólevél a bevándorlók számára

Az M1-nek nyilatkozó biztonságpolitikai szakért szerint az EB csütörtöki döntése csak egy újabb meghívólevél a bevándorlók számára. Georg Spöttle szerint a családegyesítés megkönnyítése miatt akár több százezerrel megnőhet az Európába érkező migránsok száma.

A luxemburgi testület döntése egyébként elsősorban a német kormánynak okozhat óriási gondot – jegyzi meg a Deutsche Welle, ugyanis míg a konzervatív CSU, és vezetőjük Horst Seehofer a családegyesítés szigorításával akarják kordában tartani a migrációs helyzetet Németországban, addig a baloldali pártok továbbra is a német migrációs politika liberalizálását sürgetik.