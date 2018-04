Több furcsaságot is tartalmaz a Magyarországról szóló uniós jelentés

Indokoltnak tartja a legdurvább, uniós atomfegyverként is emlegetett eljárás megindítását Magyarország ellen a jogállamiságot vizsgáló holland politikus. Szerinte rendkívül súlyos a helyzet, így mindenképpen lépni kell. A brüsszeli vitában szóba került az is, hogy mások mellett a menedékkérők jogait sem tartja tiszteletben a kormány. A kormánypártok szerint azért „szapulják Magyarországot”, mert nem áll be a sorba.

A jelentés vitanapján Judith Sargentini holland zöldpárti képviselő, akit az Európai Parlament LIBE bizottsága a magyarországi jogállamiságról szóló jelentés elkészítésével bízott meg, már beszéde elején is a Brüsszelben csak atombombaként emlegetett hetes cikkelyt hangoztatta. Vagyis azt az eljárást, amellyel legvégső esetben Magyarországot az uniós szavazati jogától is megfoszthatják. A képviselő szerint ezt mielőbb meg is kell tenni, Magyarországon ugyanis szerinte sérülnek az alapvető jogok, emellett korlátozzák a bevándorlók és a civil szervezetek jogait is. Az uniónak ezért kötelessége fellépnie hazánkkal szemben.

A bizottságban többen is osztották véleményét. A szocialista frakcióban ülő Ana Gomes például arról beszélt: a legnagyobb baj, hogy a magyar kormány a migránsok, valamint a kisebbségek – például a romák, zsidók és az LMBTQ közösség jogait sem tartja tiszteletben.

A liberális Sofia In’t Veld pedig arról beszélt, hogy a jelentés jól tükrözi a valóságot, mert Judith Sargentini nemzetközi és magyarországi civil szervezetekkel is egyeztetett.



Csakhogy a jelentés végén közzétett lista szerint Judith Sargentini szinte kizárólag Soros Györgyhöz köthető, a migrációt támogató szervezeteket és ellenzéki sajtóorgánumokat kérdezett meg. Tavaly ősszel például a magyar milliárdos alapítványaitól is támogatást kapó Helsinki Bizottsággal, a Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezettel, valamint a CEU elnökével találkozott.

A képviselő januárban Budapestre is ellátogatott, és bár futólag egyeztetett a magyar kormány képviselőivel is – úgy tudni, Magyarországon is ezekkel a szervezetekkel tárgyalt. Az M1 stábja akkor szerette volna megkérdezni tőle, hogy a jelentést milyen szempontok alapján írja majd, a képviselő viszont egyetlen kérdésükre sem válaszolt érdemben.

A jelentésről szóló vitanapon Morvai Krisztina – akit a Jobbik egyébként a napokban megpróbált visszahívni az EP-ből – arcátlanságnak nevezte, hogy az unió azért támadja Magyarországot, mert hazánk kiáll függetlensége mellett.

A fideszes Gál Kinga arról beszélt: Brüsszelben azért szapulják Magyarországot, mert nem áll be a sorba, a magyar kormány pedig kiáll a migránsok kötelező betelepítése ellen. Mint mondta: a magyarokat nem kell megvédeni a saját akaratuktól.

A kormánypártok szerint a friss uniós jelentés valójában egy Soros-jelentés, amellyel rá akarják kényszeríteni Magyarországot arra, hogy fogadjon be bevándorlókat. Azt is megjegyezték, hogy Soros György emberei a választás után azonnal „frontális támadást” indítottak. A hazai baloldal képviselői egyetértettek a kormányt bíráló megállapításokkal. Szerintük kérdéses, hogy Magyarországnak helye van-e még egyáltalán az uniós tagállamok között.

Magyar ellenzéki EP-képviselők is támogatták a jelentést

Magyar európai parlamenti képviselőként szégyelli, hogy a kormány miatt veszélybe került a jogállamiság Magyarországon – ezt Ujhelyi István mondta a LIBE bizottság előtt. A szocialista képviselő annak ellenére kapott szót, hogy csak megfigyelő jogú tagja a brüsszeli szakbizottságnak.

Ujhelyi István az ülés után azt nyilatkozta: nem az a kérdés, hogy végül megvonják-e Magyarország szavazati jogát az EP-ben, hanem az, hogy kap-e még uniós forrásokat 2020 után.

A Demokratikus Koalíció EP-képviselője is ott volt az ülésen, és véleménye Ujhelyi Istvánéhoz hasonló volt. Niedermüller Péter szerint a magyar kormány tudatosan szembemegy az unió alapértékeivel és illiberális államot épít. Szerinte teljesen jogos, hogy Brüsszel aggódik a magyar jogállamiság miatt. Niedermüller beszédében osztotta Sophie In’t Veld véleményét, miszerint ha Magyarország ma jelentkezne az EU-ba, nem vennék fel. A DK-s EP-képviselő a jelentést készítő Judith Sargentini éles bírálatával is egyetértett.

Judith Sargentinit, mint ahogy a DK-s Niedermüller Pétert és még jó néhány LIBE bizottsági tagot Soros György megbízható szövetségeseként tartanak számon Brüsszelben. A DCLeaks nevű hírportál még 2016-ban szivárogtatott ki egy listát azokról az uniós képviselőkről, akik a milliárdos emberei lehetnek. A listán 751 EP-képviselőből 226 szerepel.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Brüsszelben dühösek a magyar választási eredmények miatt, ezért Soros György emberei újra támadásba lendültek. Hidvéghi Balázs azt mondta: a jogállamiságról szóló jelentés egy Soros-jelentés, amellyel rá akarják kényszeríteni Magyarországot a bevándorlók befogadására. Hozzátette: a magyarok a választásokon világossá tették, hogy ebből nem kérnek.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a LIBE antidemokratikus eljárást folytat Magyarország ellen.

Saját döntés alapján választotta a forrásokat

A csütörtökön nyilvánosságra került több mint húsz oldalas jelentés végén, egy függelékben felsorolja a jelentéskészítő, hogy honnan gyűjtötte az információkat.

A listán negyvennyolc szervezet van, amelyből 4-5 valamelyik magyar hatóság vagy kormányzati szerv. A többi szervezet az elmúlt két-három évben amiatt került a hírekbe, mert rendszeresen bírálták a magyar kormány politikáját. Ilyenek például a függelékben szereplő nemzetközi jogvédő szervezetek, a Soros Györgyhöz köthető hazai csoportok. A magyarországi médiumok közül csak a bevallottan kormánykritikus RTL, az Átlátszó.hu, a 444.hu és a Népszabadság került említésre forrásként, miközben a Népszabadság már nem is létezett a vizsgálat ideje alatt. A zöld- és baloldali frakciók szerint „átfogó és világos” jelentés született.

Az M1 brüsszeli tudósítója elmondta: a jelentés elkészültének folyamata nem nyilvános, de több forrás megerősítette, hogy Judith Sargentini saját maga döntötte el azt, milyen forrásokat használt fel a jelentés elkészítéséhez. A szabályok nem kötik meg a jelentéskészítő kezét, azonban nem tudni milyen szempontok alapján állt össze a forráslista. Sargentini ezzel kapcsolatban azt mondta, igyekezett mások véleményére támaszkodni, jelentése tényeken alapul.

Ennek némiképp ellentmond a vitában felszólaló lengyel képviselő, aki elmondása szerint végig részt vett a munkában, meghallgatta a szakértőket, de elmondása szerint a véleményekből, álláspontokból éppen ellenkezőleg azt szűrte le, hogy a vádak túl általánosak és megalapozatlanok – tette hozzá a tudósító.

A jelentés többek szerint tartalmilag és elkészültét tekintve is sok furcsaságot tartalmaz. Többen is szóba hozták a mai vitában, hogy az elvárásoktól és szokásoktól eltérően az utolsó pillanatban, közvetlenül az ülés előtt ismerhették meg a jelentés szövegét.

Szeptemberig húzódhat az ügy

Két múlva ismét rendeznek majd egy vitát, ami a jelentés hivatalos bemutatása lesz, ezután lehet majd beadni a módosító indítványokat május közepéig. A LIBE szakbizottság a tervek szerint júniusban szavaz, ahol egyszerű többség kell a határozat elfogadásához, ami várhatóan meglesz.

Ezután, szeptemberben kerülhet a plénum elé a jelentés. Az Európai Parlamentben a leadott voksok kétharmadára van szükség, csak ebben az esetben kérheti fel az EP az Európai Tanácsot, hogy indítsa el az eljárást – fejtette ki az M1 tudósítója.