Ismét csaknem száz ember ellen adtak ki elfogatóparancsot Törökországban

Országszerte újabb 98 személyt gyanúsítanak azzal, hogy kapcsolatban áll a 2016. július 15-ei puccskísérletért felelőssé tett, úgynevezett gülenista hálózattal: az érintettek között jelenleg szolgálatot teljesítő katonatisztek is vannak – számukat az Anadolu török állami hírügynökség nem jelentette.

A csütörtöki műveletnek Izmir és Isztambul a két központja, de a rendőrségi fellépés további 34 tartományra kiterjed. Reggelre 58 gyanúsítottat már előállítottak a hatóságok. Az elfogottak közül a vádak szerint legalább 45-en felhasználói annak a ByLock nevű, titkosított üzenetküldő programnak, amelyen keresztül a kormányzat szerint a 2016-os puccskísérletet is szervezték. A török vezetés a hatalomátvételi incidensért az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok terrorszervezetnek nyilvánított nemzetközi hálózatát teszi felelőssé. Gülen tagadja az összeesküvés vádját.

Recep Tayyip Erdogan török elnök támogatói tüntetnek az isztambuli Taksim téren 2016. július 16-án kora hajnalban: a hadsereg egy része katonai puccsot kísérelt meg Törökországban az este, éjfél után azonban még nem volt világos, hogy kinek a kezében van valójában a hatalom – Ankarában és Isztambulban robbanások hallatszottak, és lövöldözés is kitört katonák és rendőrök között (Fotó: MTI/EPA/Sedat Suna)

Ankara szerint a mozgalom tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az állami szférába, így a haderőbe is. Törökországban az elmúlt közel 21 hónap alatt nagyjából 111 ezer embert menesztettek, illetve 38 ezret felfüggesztettek állásából, több mint 159 ezer embert őrizetbe vettek, legalább 48 ezret pedig – köztük katonákat, rendőröket, bírákat, ügyészeket, üzletembereket, újságírókat és tanárokat – előzetes letartóztatásba is helyeztek azzal a gyanúval, hogy közük lehet a Gülen-hálózathoz és azon keresztül az összeesküvéshez.

A rendszeres tisztogatások nem közvetlenül csak a puccsistákat sújtják, hanem Gülen feltételezett támogatóit is. Bekir Bozdag török kormányszóvivő múlt csütörtökön a Habertürk török hírtelevíziónak adott interjújában leszögezte: nyilvánvaló, hogy a puccskísérlet óta fenntartott rendkívüli állapot újabb három hónapos meghosszabbítására szükség van –az intézkedés jelenleg április 19-ig van érvényben.