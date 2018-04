Elindultak a Közel-Kelet felé az amerikai hadihajók

Donald Trump amerikai elnök a hétvégi, Szíriában elkövetett vegyifegyver-támadás miatt akar lecsapni a damaszkuszi kormányerőkre. A szíriai rezsimet támogató Oroszország jelezte: hadereje készen áll a rakéták megsemmisítésére. A légi forgalmat irányító Eurocontrol arra figyelmeztette a légitársaságokat, hogy a következő 72 órában bármikor megindulhatnak az amerikai rakéták Szíria irányába. Több légitársaság módosította a repülési útvonalait a térségben.

Robotrepülőgépekkel felfegyverzett amerikai hadihajók indultak a virginiai Norfolk bázisról. A legénység készen áll arra, hogy csapást mérjen szíriai célpontokra. Washington szerint a szíriai Dúma elleni vegyifegyver-támadást a szíriai kormányerők hajtották végre. A bombázásban 70-en haltak, meg és ötszáznál is többen megsebesültek.

Az amerikai elnök válaszcsapásokat jelentett be, de döntés még nincs az Aszad erőit célzó rakétatámadás elindításáról. Donald Trump a szíriai kormányrezsimet támogató Oroszországot is figyelmeztette, hogy hamarosan kilövik – ahogy fogalmazott – az okos, amerikai rakétákat.

Moszkva erre úgy válaszolt, hogy azokat sorra meg fogja semmisíteni. Közben Irán is támogatásáról biztosította a szíriai rezsimet, amely mindenesetre elkezdte kiüríteni a repülőtereit.

A légi forgalmat irányító Eurocontrol figyelmeztetésére a légitársaságok sorra megváltoztatták repülési útirányukat a térségben.

Washington tervezett akciójához az Egyesült Királyság és Franciaország is csatlakozna. A brit kormány mai kormányülésén vitatja meg a közös válaszcsapás lehetőségét. Theresa May brit kormányfő már előre jelezte, hogy ő a kormány jóváhagyása nélkül is kész a katonai akcióban való részvételre. Emmanuel Macron francia elnök a következő napokban ígért választ.

A szíriai hadsereg időközben ellenőrzése alá vonta a lázadók kezén lévő Dúma városát. A szemben álló szíriai feleket békítő orosz központ parancsnoka egyben azt is bejelentette, hogy mindaddig, amíg helyreáll a szíriai kormány törvényes hatalma, a városban az orosz katonai rendőrség alakulatai fogják fenntartani a rendet.