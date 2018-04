Döntött az Európai Bíróság: Fiatalkorúként folytathatják a felnőtt migránsok

Kiszélesítette az Európai Bíróság csütörtöki határozatában a családegyesítési kérelmeket beadó migránsok körét: az új döntés értelmében számos nagykorú bevándorló fiatalkorúként folytathatja a két éve felfüggesztett procedúrát.

Az Európai Unió legfelsőbb bírósága a fiatalkorú bevándorlók családegyesítési kérelmének „megújításáról” döntött csütörtökön. A határozat szerint a kísérő nélkül, fiatalkorúként Európába érkezett bevándorlóknak akkor is joguk van a családegyesítéshez, ha a menedékjogi elbírálásuk alatt betöltötték a 18. életévüket. Mintha az elmúlt kétéves felfüggesztés meg sem történt volna.

A döntés Európa-szerte óriási változást jelenthet, de főként Angela Merkel negyedik kormányának migrációs politikájában okozhat problémákat, hiszen a kormány a családegyesítés visszaszorításán munkálkodik - írja a Deutsche Welle.

Az Európai Bíróság döntése után “utólagosan” is be lehet nyújtani családegyesítési kérelmet, ami tovább növelheti a bevándorlók számát Németországban (MTI/EPA/Swen Pförtner)

Az Európai Bíróság csütörtöki határozata több tízezer kísérő nélkül érkezett fiatalra lehet hatással, akik az elmúlt években menekültként érkeztek az Európai Unió területére.

Mit jelent a döntés?

- Azok a fiatalkorú bevándorlók, akik az EU-ban beadott menekültügyi kérelmük idején kiskorúak voltak, azaz még nem töltötték be a 18. életévüket, megtarthatják a családegyesítéshez való jogukat.

- A menedékjogi kérelem elfogadását követően három hónapjuk van a családegyesítési kérelem benyújtására.

- Azokat a bevándorlókat, akik ebbe a kategóriába tartoznak, kiskorúként kezelik, noha már betöltötték a 18. életévüket.

- A bíróság ítélete szerint a fiatal bevándorlók családegyesítési joga független az uniós tagállamok egyéni döntésétől és véleményétől.

Miről szólt a határozat?

Az ügy kiindulópontját egy eritreai lány esete adta, aki Hollandiában adta be menedékkérelmét, mielőtt betöltötte volna a 18. életévét. Miután a hatóságok elfogadták a kérelmet, egy újabb, családegyesítési dokumentumot is beküldött, de a holland kormány ezt a kérését már megtagadta, mivel az újabb kérelem idején már nagykorúnak számított.

Hány migránst érinthet a döntés?

Németországban is rengeteg fiatal bevándorlót érint az említett határozat, bár a családegyesítési kérelemre megadott határidő befolyásolhatja a második kérvényre jogosultak számát. A német migrációs hivatal adatai alapján 2015 januárjától 2017 októberéig összesen 66 300 fiatalkorú bevándorló érkezett Németországba. Az iroda nem adott pontos információkat arról, hogy közülük hányan töltötték be 18. életévüket a menedékkérelmi procedúra alatt.

Mik a németországi előzmények?

A Deutsche Welle a németországi helyzet lehetséges változásait boncolgatta a döntés kihirdetése után.

Az írásban rámutatnak: a döntés a 2016-os kétéves felfüggesztés miatt született, amelyet a német kormány a „különleges védelemre” jogosult bevándorlók számára alkotott. Németországban korábban minden menekültjogi státusszal rendelkező migránsnak joga volt a családegyesítéshez. Ez a házastársat (vagy házastársakat), a gyerekeket jelentette, fiatalkorú migráns esetén a testvérek és a szülők jöhettek.

A két évvel ezelőtti döntés miatt azoknak a bevándorlóknak, akik 2016. március 17-e után kapták meg a menedékjogot, 2018. március 16-áig, azaz két évet kellett várniuk a családegyesítési kérelem beadására. Az új döntés értelmében 2016-ban felfüggesztés alá vont fiatalkorúan most, 2018-ban is fiatalkorúként adhatják be a családegyesítő dokumentumaikat – annak ellenére, hogy már nagykorúak.

Ez mit jelent Németország számára?

A bíróság döntése valószínűleg tovább fogja szítani a Merkel-kormányon belüli feszültségeket, mivel a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) és a szociáldemokraták (SPD) különböző családegyesítési nézetei már többször eredményeztek heves vitákat a Bundestagban. A szociáldemokraták elvileg ragaszkodnak a havi ezerfős családegyesítési bevándorlási limithez, de még az is előfordulhat, hogy Horst Seehofer német belügyminiszternek sikerülhet tovább csökkentenie a bevándorlási korlátot.