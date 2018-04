Bemutatták a magyar jogállamiság helyzetéről szóló jelentést Brüsszelben

Súlyosan bírálják a magyarországi jogállamisági helyzetet az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságában (LIBE) készülő különjelentés tervezetében, amelyet csütörtök reggel ismertettek a testület brüsszeli ülésén.

A Judith Sargentini zöldpárti jelentéstevő által bemutatott tervezet szerint Magyarországon egyértelműen fennáll az uniós értékek súlyos megsértésének kockázata, ezért indokolt az alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás megindítása.

A várhatóan júniusban szavazásra bocsátandó jelentés ősszel kerül majd az Európai Parlament plenáris ülése elé, amely adott esetben ennek alapján kezdeményezheti az atomfegyverként is emlegetett eljárás megindítását Magyarországgal szemben a jogállamisági elvek megsértése miatt.

A jelentést előterjesztő Judith Sargentini holland zöldpárti EP-képviselőn kívül egy néppárti, egy liberális és két szociáldemokrata véleményformáló vett részt a dokumentum kidolgozásában.

Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője és a LIBE-bizottság alelnöke a jelentésre reagálva kiemelte, hogy 2004 óta a bizottság tagja, 2007 óta pedig az alelnöke, ilyen eljárásjogi módon még sosem hoztak elő jelentést. Olyan jelentésről még sosem folyt vita a bizottságban, amelyet az ülés kezdetének pillanatában kapnak meg a tagok. Senki más nem láthatta eddig Sargentini asszony szerint ezt a jelentést – érdekes módon a tartalom nagy részét a Népszava már kiszivárogtatta, holott a képviselő azt hangoztatta, hogy a választások előtt nem jön majd ki ilyen jelentés. Annak ellenére, hogy kevés ideje volt alaposan átnéznie a jelentést, a képviselő szerint ki kell vizsgálni ezeket az eljárás jogi kérdéseket.

Az állandóan emlegetett jogállamiság alapja a demokratikus választások eredményeinek elfogadása. Véleménye szerint az ellenérdekelt sajtó, az NGO-k, az otthon bukott ellenzék itteni segédletével a demokratikus választások eredményének a teljes semmibevételének lehetünk tanúi. A magyarokat nem kell akaratuk ellenére megvédeni, kiváltképp nem önmaguk ellen. A demokráciát mi sem jellemzi jobban, minthogy a szavazópolgárok 70 százalékos részvétel mellett megerősítették a kormányt az eddig járt úton – még ha az nem is olyan színezetű, ahogy azt a migránsok kötelező betelepítése ellen továbbra is kiálló Magyarországot egy szubjektív életérzésből kiindulva szapuló Brüsszelben elképzelik. A magyar közvéleményt ez a gyűlölködő és megalapozatlan magyarkormány-fóbia irritálja a legjobban. „Magyarországon nem bántalmaz a rendőrség tüntetőket, nem tartóztat le ellenzéki politikusokat, nem gyilkolnak meg újságírókat, mégis csak nálunk látnak újra és újra rendszerszintű, mondvacsinált problémákat” – fogalmazott Gál Kinga.

Járóka Lívia, a Fidesz-KDNP roma származású EP-képviselője, az EP alelnöke szintén felszólalt a LIBE-bizottság jelentését ismertető EP-vitában.

Ő felszólalásában felháborítónak tartotta, hogy a romákat próbálják felhasználni ahhoz, hogy üssenek a magyar kormányon, hiszen Orbán Viktor és kormánya volt, aki véget vetett a magyar romákat megfélemlítő Magyar Gárda felvonulásainak, valamint a romagyilkosságoknak, nem pedig a szocialista kormányok. Ezenfelül az ő szociálpolitikája volt az, ami lehetőséget adott romáknak ahhoz, hogy cigánytelepekről emberi körülmények közé költözzenek, sőt a közmunka révén munkát is adott tömegeiknek.

De Orbán Viktor és kormánya volt az, amelyik először küldött roma képviselőt az EU parlamentjébe személyemben – foglalta össze, miért tartja hazugságnak a romákkal való példálózást a jelentésben. Azt is megemlítette, hogy ha a romák olyan fontosak lennének az, akkor nem „rúgták volna ki” viharos gyorsasággal az ET főtitkárának egyébként szintén roma származású romaügyi jelentéstevőjét csak azért, mert a baloldal ellen szólalt fel.

Morvai Krisztina EP-képviselő az ülésen úgy fogalmazott, hogy Magyarországnak folyamatosan nekimegy az Európai Unió, mert kiállunk a nemzeti szuverenitásunk és függetlenségünk mellett, nem hagyjuk hogy bevándorlóországot csináljanak belőlünk.

Reményét fejezte ki, hogy ezzel példát mutatunk más tagállamoknak is. Majd emlékeztetett, hogy 70 százalékos részvétel mellett kétharmados többséget szerzet a hazai választásokon a tömeges bevándorlást ellenző kormány, akiknek sikerült ellenállniuk az hatalmas túlerővel és a „Soros-csapatokkal” szemben. Nyilván ezt nehéz feldolgozni – tette hozzá.

Szíjjártó: növekszik a Soros-birodalom nyomása

A magyar külgazdasági és külügyminiszter még a jelentés ismertetése előtt, Magyarországon tartott sajtótájékoztatót, ahol egyebek mellett kitért a Sargentini által készített jelentésere is. Úgy fogalmazott, hogy a LIBE-bizottság „súlyosan antidemokratikus” eljárást folytat az országgal szemben, hiszen nem számít nekik a magyar emberek véleménye, akarata – közölte. Hozzáfűzte: márpedig Magyarországot a magyar emberek döntése alapján a kormány képviseli.

Megjegyezte: a jelentés egy célt szolgál, a Soros-birodalmat, ugyanis „azok, akik beavatkoztak a magyar választási folyamatba”, most rendkívül csalódottak, mert minden kísérletük ellenére a magyar emberek nemet mondtak a bevándorláspárti politikára és azokra a pártokra, amelyek ilyen álláspontot foglaltak el a kampányban.

Szakértő: Politikai manifesztáció a LIBE-jelentés

Tóth Norbert, az Alapjogokért Központ vezetője szerint politikai nyilatkozatnak tekinthető és kevésbé jogi elemek domináltak a csütörtökön ismertetett LIBE jelentésében, amelyben a magyar jogállamiság helyzetét bírálták.

A jelentést készítő holland baloldali politikus szerint Magyarország aggasztón viszonyul a menekültekhez, csökkenti a bíróságok jogköreit és korlátozná a civilek munkáját. A képviselő külön kiemelte a Stop Soros nevű törvénycsomagot, amelyet a magyar parlament még nem is tárgyalt.

Tóth Norbert furcsának találta, hogy miközben átláthatóságról beszélnek, az EP-képviselők nem kapták meg előre a jelentés szövegét.

A dokumentum semmi újdonságot nem tartalmaz, amely inkább egyfajta politikai manifesztum nyilatkozat, amely kevés jogi elemet tartalmaz – mondta az Alapjogokért Központ vezetője.

A gyülekezési jog, a lex-NGO, amely korlátozza a civil szervezetek szabad mozgását ismételten a civil társadalom jogait csorbítaná – ismertette a jelentést Judith Sargentini.

A jelentés számos olyan elemet is tartalmazott, mint például a főrabbi lemondása, amelynek semmi köze a választásokhoz, a magyar jogállamisághoz, csupán azt a látszatot akarták láttatni, hogy antiszemitizmus van. Ez is egy címke, mint ahogy az is, amikor rezsimként hivatkoztak a magyar kormányra. Az európai baloldali pártok előszeretettel címkéznek, hogy sarokba szorítsák ellenfelüket – mondta az Alapjogokért Központ igazgatója.

Tóth Norbert arra számít, hogy a most soron következő ciklusban az ellenzék kampányüzenete az lesz, hogy megpróbálják megkérdőjelezni a választás eredményét. Nem törvényszerű, hogy egy országban legyen baloldali párt, de Írországban, Lengyelországban is hasonlót látunk és lehet, hogy Magyarországon is így lesz – fogalmazott.

Sorosék lobbilistáján a LIBE tagjai

A LIBE-bizottság tagjai között legalább 30 olyan képviselő található, akik a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány lobbilistáján is szerepelnek.

A Sargentini-jelentés eredményeképp akár megindulhat Magyarországgal szemben a végső esetben szavazatmegvonással járó hetes cikkely szerinti eljárás is.

Judith Sargentini egyébiránt az Európai Parlamentben a bevándorlás egyik legelszántabb szószólójának számít. Egy korábbi Twitter-bejegyzésében arról is vallott: tíz éve működik együtt Soros György alapítványaival – mint írta – eredményesen.

Az Európai Parlament (EP) által közreadott kép Judith Sargentiniről, az Európai Parlament zöld párti frakciójának holland képviselőjéről az EP belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi szakbizottságának (LIBE) a jogállamiság magyarországi helyzetéről tartott meghallgatásán Brüsszelben 2017. december 7-én. (MTI/Európai Parlament/Dominique Hommel)

A Fidesz frakcióvezetője szerint „bosszúra” készülnek Brüsszelben

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője az M1-nek azt nyilatkozta: Brüsszel bosszúhadjáratot indít Magyarország ellen. Véleménye szerint a Sargentini-jelentés elkészítésének két oka van: „Az egyik a magyar migrációs politika, amely következetesen elutasítja a bevándorlást, a másik pedig a választópolgárokkal szembeni bosszú, akik egyértelműen és világosan kiálltak a jelenlegi polgári kormány mellett a választáson” – fogalmazott Gulyás Gergely.