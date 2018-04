Trump az oroszoknak: Készüljetek, menni fognak a rakéták!

Oroszország csak hadd esküdözzön! Készüljenek, mert a rakéták menni fognak, sőt szépek, újak és „okosak” lesznek! Senkinek sem kellene gázzal saját népüket gyilkoló állatokkal társulni, akik ráadásul még élvezik is a mészárlást – fogalmazott mikroblogja legfrissebb bejegyzésében Donald Trump.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018. április 11.