Szakértő: Külső segítséggel történhetett a szíriai vegyifegyver-támadás

Vizsgálatot folytat a Vegyifegyver-tilalmi szervezet a kelet-gútai Dúma települést a múlt héten ért állítólagos vegyifegyver-támadás miatt. A Kossuth Rádió 180 perc című műsorában Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő elmondta, az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerint 2013 óta mintegy 35 vegyifegyver támadás történt

Szíriában orosz garanciával megállapodás történt arra vonatkozóan, hogy a szír hadseregnek a nyolc évvel ezelőtt elkezdődött háború előtt rendelkezésre álló vegyi fegyvereit megsemmisítsék, fejtette ki a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában Kis-Benedek József.

A biztonságpolitikai szakértő elmondta, a jelenlegi állítólagos – mert az oroszok azt mondják, hogy erre nem került sor, az amerikaiak pedig azt, hogy megtörtént – támadás során 40 ember meghalt, több százan megsebesültek. Hozzátette, klórgázt gyakran alkalmaznak és nem is nehéz hozzájutni, de ennek is nagyon komoly hatása van. Kiemelte, nem szabad elfelejteni, hogy légi úton alkalmazták, és valószínűleg 2-3 bombával együtt dobták le.



A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg. A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg.

A biztonságpolitikai szakértő arról is beszélt, hogy Amerika álláspontja szerint valaki segített a szíreknek, hogy a klórt be tudják építeni bombába, maguktól ugyanis valószínűleg ezt nem tudták volna megoldani. Arról is beszélt, lehetséges, hogy külső segítséggel csempészték be ezt a bombát a többi közé, ebben pedig segíthettek irániak, vagy akár az oroszok is.

Más feltételezések is napvilágot láttak egyébként. Amerika azt állítja, hogy ideggázt használtak, más aki azt mondta, hogy valamilyen speciális koktélt dobtak le, a helyi kórház vezetője pedig azt mondta, hogy ő nem tud támadásról.

A biztonságpolitikai szakértő elmondta, az úgynevezett koktélokkal komoly pusztítást tudnak elérni, ilyen a szarin, a klór vagy a VX-gáz együttes alkalmazása. Hozzátette, hogy az oroszok azt javasolták, hogy a vegyifegyverek szakértői vizsgálják meg a helyszínt. Felhívta a figyelmet: „Ne felejtsük el, hogy háborús helyzet van, tehát nem olyan könnyű ott a mozgás”. Kiemelte, arra is ígéretet tettek, hogy a biztonságról gondoskodni fognak, de az amerikaiak ezt nem fogadják el.