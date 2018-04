Húsz éve írták alá a nagypénteki megállapodást: három évtizedes véres időszak ért véget

Húsz éve, 1998. április 10-én írták alá Belfastban a nagypénteki megállapodást – a belfasti egyezményt –, amely az észak-írországi szektariánus villongások csaknem három évtizedes, Nagy-Britanniára is rendszeresen átcsapó véres összecsapásainak vetett véget.

Az Egyesült Királyság ellen és az ír sziget egyesítéséért egykor fegyverrel küzdő Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) 1969-ben kezdődött terrorhadjáratában becslések szerint háromezren vesztették életüket vagy sebesültek meg, köztük hétszáz brit katona.

Archív felvétel: a kivezényelt brit ejtőernyős alakulat egyik katonája észak-ír tüntetőt fog el Londonderryben, az illegálisnak nyilvánított polgárjogi menet alatt 1972. január 30-án. A véres vasárnap ügye azóta is lezáratlan. Az észak-írországi brit fennhatóság ellen küzdő katolikus mozgalom tüntetése után tizenhárom holttest maradt az utcán (MTI/EPA)

A nagypénteki rendezési megállapodással elkezdődött a megbékélési folyamat, és sikerét jelezte, hogy a tavaly januárban kirobbant, máig megoldatlan tartományi kormányválságig a protestáns britpárti, illetve az ír egyesítésért küzdő katolikus oldal két legradikálisabb politikai ereje, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) és a Sinn Féin együtt kormányozta Észak-Írországot, olyan koalíciót alkotva, amely korábban teljesen elképzelhetetlen lett volna.

A megbékélés rendkívüli horderejű mozzanata volt az is, amikor II. Erzsébet királynő gyémántjubileuma, vagyis trónra lépésének 60. évfordulója alkalmából 2012-ben körutat tett az Egyesült Királyságot alkotó tartományokban, és Belfastban találkozott és kezet fogott Martin McGuinness-szel.

II. Erzsébet brit uralkodó és Martin McGuinness északír miniszterelnök-helyettes, az észak-írországi brit fennhatóság ellen küzdő legnagyobb katolikus milícia, az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) egyik volt parancsnokával Belfastban (MTI/EPA/Paul Faith)

A tavaly elhunyt McGuinness, aki a DUP és a Sinn Féin összeveszéséig és a koalíciós kormány felbomlásáig Észak-Írország miniszterelnök-helyettesi tisztségét töltötte be, a hetvenes években az IRA katonai tanácsának egyik parancsnoka volt, éppen Derryben, az ulsteri katolikus radikalizmus talán legforróbb gócpontjában.

Az IRA hadjáratának egyik csúcspontját jelentette, amikor 1979-ben pokolgépes merénylet áldozatául esett Lord Mountbatten, India utolsó brit alkirálya, aki II. Erzsébet királynő néhai édesapjának, VI. György királynak távoli, a brit uralkodó férjének, Fülöp edinburgh-i hercegnek viszont közeli rokona volt, és ő ismertette össze a királyi házaspárt még 1939-ben. Ő a brit királyi család egyetlen tagja, aki IRA-merényletben halt meg.

Lord Mountbatten temetése a Westminster-apátságban Londonban, 1979. szeptember 5-én (Fotó: Getty Images)

A megbékélési folyamat másik kulcsfigurája a néhai Ian Paisley, az ulsteri tartományi kormány 2014-ben elhunyt volt vezetője. Paisley tiszteletesről, a gyújtó retorikájú protestáns unionista politikusról, akit 88 esztendős korában hunyt el, soha senki nem képzelte volna – beleértve saját magát –, hogy valaha is közösen alakít kormányt az általa szenvedélyesen gyűlölt Sinn Féinnel.

Mégis, 2007 tavaszán megtörtént a korábban elképzelhetetlen: Paisley, a protestáns koronahű Demokratikus Unionista Párt (DUP) akkori vezetője a protestáns-katolikus észak-írországi kormány élére állt, és a felekezetközi hatalommegosztásról született egyezség alapján elfogadta helyettesének Martin McGuinnesst, a Sinn Féin akkori második emberét. Paisley tiszteletes e politikai gesztusának horderejét mutatja, hogy a Sinn Féin és az Ír Köztársasági Hadsereg London és az észak-írországi unionista mozgalom meggyőződése szerint gyakorlatilag ugyanaz a szervezet volt; a Sinn Féint a szektariánus villongások véres évtizedeiben az IRA politikai szárnyának tekintették.

Martin McGuinness, a katolikus Sinn Fein helyettes vezetője, Bertie Ahern ír, Tony Blair brit miniszterelnök, Peter Hain, az észaír ügyek brit minisztere és Ian Paisley protestáns tiszteletes, az északír Demokratikus Unionista Párt vezetője a belfasti Stormont-palotában 2007. május 8-án, miután Paisley, a tartomány új miniszterelnöke és helyettese, McGuinness letette a hivatali esküt. Ezzel alakult meg az északír egységkormány a tartomány protestáns és katolikus mozgalma két legnagyobb parlamenti pártjának megállapodása alapján (MTI/EPA/Paul Faith)

Paisley a katolikusokra addig nem vesztegetett sok jó szót. Politikai karrierjének egyik leghírhedtebb megnyilvánulása volt, amikor 1988-ban, az Európai Parlamentben felszólaló II. János Pál pápát a beszédbe belekiabálva Antikrisztusnak bélyegezte – mielőtt kidobták volna az ülésteremből. Az észak-írországi katolikusokat sem szerette jobban. A brit politikai nyelvi folklórban “Bajok” (Troubles) néven rögzült IRA-terrorkampány kezdetén, 1969-ben azt találta mondani róluk, hogy „tenyésznek, mint a nyulak és szaporodnak, mint a férgek”. Ez az ember kötötte meg 2007-ben az újkori európai politikatörténet egyik legvalószínűtlenebb koalíciós egyezségét a Sinn Féin-vezérkarral, amelynek tagjait nem sokkal korábban még “vérszomjas szörnyetegeknek” nevezte.

A véres erőszakcselekmények lezárulta óta felnőtt Észak-Írországban csaknem egy teljes nemzedék, amely már nem hallotta a pokolgépek és az automata fegyverek dörejét az ulsteri városok utcáin. Belfast és Derry utcáit járva azonban a tudósító, aki a nagypénteki egyezmény huszadik évfordulója alkalmából látogatott Észak-Írországba, azt tapasztalta, hogy a közgondolkodásban még ott emelkednek a szektariánus válaszfalak. A belfasti Falls Roadon, a katolikus negyed főutcáján ír lobogók tömege leng a házak tetején, és ír nyelvű falfeliratok tudatják, hogy a brit hadsereg, a brit elhárítás (MI5) és az észak-írországi rendőrség embereit errefelé nem szívesen látják.

Falfestmények a katolikusok által lakott nyugat-belfasti Falls Roadon 2005-ben. A brit koronához tartozó Észak-Írország fővárosában terrortúráknak becézték a köztársaságpárti katolikus és a koronahű protestáns negyedekbe szervezett városnéző utakat. A mindkét oldalon megtalálható falfestmények Belfast fő látványosságainak számítottak (MTI/EPA/Paul McErlane)

A Belfasttól 110 kilométerre északnyugatra fekvő Derryben, amelynek hivatalos és teljes neve Londonderry, következetesen csak a Derry városnév olvasható. A főtéren hatalmas fehér márványtömb tudatja, hogy „You Are Now Entering Free Derry”, vagyis a látogató megérkezett a „szabad Derrybe”. A néhány kilométerre húzódó ír–északír határon, a „Welcome to Northern Ireland” útjelző táblán a „Northern” szó fekete festékkel kitakarva. Belfast protestáns negyedének főútján, a Falls Road közvetlen közelében húzódó Shankill Roadon ugyanakkor a brit lobogó látható szinte minden házon, és ír nyelvű feliratoknak nyoma sincs. Mindez jelzi, hogy a harmincévnyi vérontás idején felépült igazi és virtuális falak lebontásához húszévnyi béke nem volt elégséges.