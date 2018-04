Vegyes reakciót váltott ki a külföldi lapokból a kormánypártok győzelme

Németországban egyelőre még az ok-okozati összefüggéseket keresik a Fidesz-KDNP győzelmére, Londonban úgy látják, folytatódik az unióval szembeni markáns politika.

Volf-Nagy Tünde, a az M1 tudósítója elmondta, hogy az elmúlt napokban a német sajtó igen részletesen foglalkozott a magyar kampánnyal és a választással is, és ugyan elismerték, hogy Orbán Viktor számít befutónak, azonban meglebegtették a kormányváltás reális esélyét is. A német sajtó egyébként komolyan foglalkozott a magyarországi eseményekkel a választás után is.

A német közszolgálati televízió például azt kérdezte tudósítójától, hogy „Hogy hogy lehet az, hogy a magyarok fele Orbán Viktorra szavazott?”, amely egyébként a legkevésbé sem tűnik objektívnak. A tudósító elmondta, ennek oka elsősorban, hogy nagy a bázisszavazók aránya, másodsorban sikerült mozgósítani a szavazókat, harmadszor pedig az, hogy jó volt a kampány. Ezeken túl több lapi is megjegyezte, hogy tovább mélyül a szakadék Budapest és Brüsszel között.



Kertész Róbert, a közmédia londoni tudósítója arról számolt be, hogy először a Financial Times írt a Fidesz-KDNP győzelméről, az elemzés szerint a kormánypártok rendkívül jól mozgósították szavazóikat, továbbá kifejtik azt is, hogy a választási eredmény valószínűleg azt is jelenti, hogy folytatódik az Európai Unióval szembeni markáns politika.

A BBC rádióban hétfő reggel megszólaltatták Kovács Zoltán kormányszóvivőt, aki kifejtette, hogy Magyarországot eddig is nagyon karakteres álláspontot képviselt az Európa jövőjét érintő vitában és továbbra is ezt kívánja folytatni. A brit kormány egyelőre még nem reagált, hiszen hétfőn ott csak délután kezdődik meg a politikai élet.