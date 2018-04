Szijjártó: A magyar emberek biztonsága az első

A Fidesz-KDNP nagyarányú győzelme várhatóan a korábbinál is nagyobb felhatalmazást ad a kormánynak arra, hogy az eddigi bevándorláspolitikát képviselje. Erre szükség is lesz, hiszen komoly viták várhatók az ENSZ-ben és az Európai Parlamentben is. A külgazdasági-és külügyminiszter az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, a kormánypártok világos felhatalmazást és feladatot kaptak a magyar emberektől arra, hogy Magyarországon biztonságban lehessen élni.