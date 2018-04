Továbbra sem csökken a migrációs nyomás

Szakértők szerint több millióan indulhatnak el a következő években Afrikából a rossz életkörülmények miatt, Európa pedig csábító, hiszen segélyekből itt sokkal jobban élhetnek mint Afrikában.

Jól látszik egy emelkedő tendencia az Európai Unióban benyújtott menedékkérelmek számával kapcsolatban – mondta az M1 Ma Délután című műsorában Orbán Balázs, a Migrációkutató Intézet főigazgatója.

„Egy nagy hullám érte el Európát, és 2010-től kezdve emelkednek a számok, tehát felhívnám a figyelmet arra, hogy a kiugró sáv az 2015 és 2016 között volt, de itt 2010-től lehet látni egy megemelkedett migrációs nyomást” – részletezte.



Megjegyezte, nagyon érdekes, hogy folyamatosan változik, hogy melyik a legérintettebb határszakasz, tehát jól láthatóan reagálnak az Európai Unió és a frontországok határvédelmi intézkedéseire azok a szervezetek, amelyek érdekeltek a beáramlás fenntartásában. Hozzátette, most az látható, hogy a nyugat-mediterráni térség kezd egyre népszerűbbé válni.

Orbán Balázs arról is beszélt, hogy annak ellenére, hogy jelenleg nem Magyarországon keresztül vándorolnak a migránsok – a határzár felállítása miatt – most is több tízezer ember tartózkodik a balkáni útvonalon, és Törökországban még mindig három és félmillió illegális bevándorló tartózkodik, amelynek többsége szír. Felhívta a figyelmet, hogy a friss hírek alapján, fokozódik az aktivitás az iráni-török határon és sokkal több afgán érkezik Törökországba mint korábban, ők pedig bizonyosan azonnal tovább szeretnének jönni az Európai Unióba.

„Azért nem mondhatjuk, hogy ez a probléma megoldódott, mert Európa környezetében a migrációsn potenciál rendkívül magas. Tehát azok az emberek, akik ha tehetnék, továbbjönnének Európába, még mindig rendkívül magas, és ha Afrikára tekintünk, akkor a népességrobbanás és ezer más ok miatt ez a következő évtizedekben csak növekedni fog” – összegezte Orbán Balázs.