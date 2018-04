Államellenes tevékenység miatt elítéltek hat vietnami aktivistát

A pénteken ismertetett ítélet szerint a legsúlyosabb büntetést, 15 év börtönt Nguyen Van Dai ismert emberi jogi ügyvéd kapta, akit a börtön után további öt évig házi őrizetben tartanak majd. A többieket 7-től 12 évig terjedő börtönre ítélték.

Six human rights activists in Vietnam have been sentenced to between seven and 15 years in jail — a move condemned by the US as part of a “disturbing trend” by the country’s authorities to restrict fundamental freedoms https://t.co/m98xHni4sR pic.twitter.com/wThNysGu5w

— CNN International (@cnni) 2018. április 6.