Egyértelmű az összefüggés a migráció és a terrortámadások között a szakértő szerint

Több mint egy tucat terrortámadás történt Franciaországban 2015 óta. Legutóbb rendőrökre lőtt egy merénylő, mielőtt túszokat ejtett. A támadásban hárman meghaltak. Az M1 Unió28 című műsora azt vizsgálta, hogy milyen kapcsolat van a merényletek és a migráció között.

Szinte napra pontosan két évvel a brüsszeli terrortámadások évfordulóján támadott civilekre az a férfi, aki három embert ölt meg, majd több rendőrre is rálőtt Dél-Franciaországban, mielőtt elbarikádozta magát egy bevásárlóközpontban.

„Újabb terrortámadás, ez nyilvánvaló üzenetet, már csak az időpont miatt is. A brüsszeli, illetve a londoni terrortámadások évfordulójára lett időzítve, és ez azt üzeni Európa lakosságának, hogy továbbra sincs senki biztonságban. Az iszlamista terroristák akkor követnek el merényletet, amikor csak akarnak. Ráadásul a helyszínből az következik, hogy nemcsak az európai nagyvárosokban nincsenek biztonságban az európaiak” – mondta Kovács István, az Alapjogokért Központ szakértője.

Egy ország, három év, tizenkét terrortámadás

A migrációs válság tetőzése óta csak Franciaországban több mint 12 terrortámadást hajtottak végre iszlamisták. Köztük az eddigi egyik legsúlyosabb merényletet 2015. november 13-án Párizsban, amelyben mintegy 130 ember vesztette életét, és több mint 200-an megsebesültek.

​Később kiderült, hogy a támadások főszervezője Magyarországon is toborzott 2015-ben terroristákat a migránsok között. 2016 nyarán egy teherautó hajtott a tömegbe Nizzában. Összesen 87 embert ölt meg a tunéziai migráns. Iszlamista merénylők egy templomba is berontottak, ahol túszokat ejtettek, majd elvágták egy pap torkát. A Párizsba tartó expresszen egy marokkói férfi lövöldözött, hárman megsebesültek.

Párizsban pedig egy rendőrt megölt, két társát, valamint egy közelben lévő német turistát megsebesített egy merénylő. Beszámolók szerint a migránsok sokszor azokra is rátámadnak, akik egyébként segítő szándékkal támogatták őket. Egyikük idén márciusban tizenegyszer szúrta meg idős szomszédját, majd a még életben lévő asszonyt felgyújtotta. Az áldozat unokája szerint antiszemita indíttatásból ölte meg nagymamáját a muszlim férfi.

Csak a gyilkolás számít a szakértő szerint

„Most már szinte heti rendszerességgel vannak terrortámadások Nyugat-Európában, ezek kisebb-nagyobb terrortámadások, ugyanakkor a lényeg ugyanaz. Iszlamista elkövetők különböző vallási motivációból vagy csupán az európai őshonos lakosság elleni gyűlöletből mészárolnak Európában. Most is ez látszik, tehát ezeknek a terrormerényleteknek szinte nincs is olyan indítéka, mint a korábbi hagyományos terrortámadásoknak” – magyarázta Deák Dániel, a Figyelő főmunkatársa.

A szakértő példaként említette az ETA terrorszervezetet, amelynek aktivistái azért hajtottak végre akciókat, hogy kikényszerítsék Baszkföld függetlenségét Spanyolországtól. Deák Dániel szerint ezzel szemben a migránsok kizárólag a gyilkolás miatt támadnak ártatlanokra.

„Korábban hagyományos terrorszervezetek voltak, amelyek valamilyen cél érdekében követtek el merényleteket. Most az látszik, hogy ezek az iszlamista elkövetők kizárólag a gyilkolás oka miatt követik el a merényleteket. És ez egy olyan jelenség, amivel az európai állampolgároknak most már a mindennapokban számolniuk kell, és látszik az, hogy a nyugat-európai nagyvárosokban már az állampolgárok kezdenek hozzászokni ezekhez az esetekhez” – fogalmazott.

Egyértelmű az összefüggés a migráció és a terrortámadások között

A szakértő szerint az utóbbi években nagyon sok migráns radikalizálódott Európában, vagy már eleve úgy érkezett. Pócza István szerint egyértelmű az összefüggés a migráció és a terrortámadások között.

„Ennek eredménye, hogy a terrortámadásokban aktív szerepet vállaltak, vagy azok előkészítésében. Vagy pedig akár láthattuk, Németországban, Belgiumban vagy Franciaországban is, hogy az egész támadássorozat végrehajtásában. Tehát azt mondhatjuk, hogy bizony, igen szoros összefüggés van a migrációs nyomás, ami Európára nehezedett és nehezedik, és a terrortámadások számának a növekedése között – mondta a Századvég vezető kutatója.

A terrortámadások ellenére Emmanuel Macron francia elnök csökkentené a nyugdíjakat, hogy az így megtakarított pénzből támogassa a migránsokat. A bevándorlók például ingyen utazhatnának a főváros környékén, akár papírok nélkül is. Mindez 43 millió euróba, nagyjából 14 milliárd forintba kerül évente Franciaországnak.