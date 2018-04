Megugrott a segélyezett, migrációs hátterű fiatalok száma Németországban

Minden hetedik gyermek állami segélyt kap Németországban

A Hartz IV nevű szociális segélyprogramról készült tanulmányban – melyet a német szövetségi munkaügyi ügynökség (BA) készített – származási ország szerint csoportosítják azokat a gyermekeket, akik szociális juttatást kaptak a kormánytól.

