Minority SafePack: Az Európai Bizottság október 3-ig közli álláspontját a kezdeményezésről

Az Európai Unió több mint 1 millió 215 ezer polgára támogatta aláírásával a kisebbségi jogok európai uniós kodifikációját szolgáló, Minority SafePack európai polgári kezdeményezést - jelentették be a szervezők a németországi Flensburgban és az erdélyi Kolozsváron, szerdán egy időben tartott sajtótájékoztatójukon. A kezdeményezés sikeres volt, tették hozzá.

A számokon túl érdemes megjegyezni, hogy egy európai mozgalom is útjára indult az őshonos kisebbségek védelmében – mondta Vincze Lóránt, a FUEN elnöke az M1 Ma reggel című műsorban. Hozzátette, most három hónapjuk van a nemzeti hatóságoknak, hogy ellenőrizzék a területükön összegyűjtött aláírásokat. Ezt követően kerül ez a csomag az Európai Bizottság asztalára, akiknek lehetőségük lesz egy egyeztetést szervezni a témában. Megjegyezte, hogy közmeghallgatás is lesz erről az Európai Parlamentben. Október 3-ig, akkor ér véget a 18 hónapos időszak, kell a Bizottságnak az álláspontját közölnie, hogy miként lép tovább – mondta az elnök. Mostantól az Európai Bizottság „térfelén pattog a labda”: ők döntenek és szabják meg a menetrendet is.



Vincze Lóránt szerint, ha kedd éjfélkor nem áll le az aláírásgyűjtés, akkor rövid időn belül akár a kétmilliót is elérték volna, annyira felpörgött a végére a kezdeményezés. Hozzátette, a véghajrában sokan kapcsolódtak még be és sokaknak vált a szívügyévé. Kezdetben az őshonos kisebbségek, az erdélyi, majd a felvidéki magyarok mozdultak meg, de a kampányhajrában sokan kapcsolódtak még be.

Nyelvhasználat, szimbólumok használata, kétnyelvűség – sorolta Vincze Lóránt a konkrét ügyeket, amelyben szükség van az unió fellépésére a kisebbségek tekintetében. A Minority SafePack arról szól, hogy az EU szavatolja a megszerzett jogokat, bátorítsa a gyakorlatok megosztását. Megjegyezte, hogy egy hétéves folyamat szakasza zárult most le. Ez egy hatalmas lehetőség, ilyen még nem volt a kisebbségek életében – fűzte hozzá.