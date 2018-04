Veszélyes hellyé vált Svédország az illegális migráció miatt

Az utóbbi években jelentősen megnövekedett az erőszakos bűncselekmények száma Svédországban. Az elkövetők túlnyomórészt első és második generációs bevándorlók közül kerülnek ki. A svéd nagyvárosokban nem ritkák az olyan kerületek, ahol a hatóságok képtelenek megfékezni a közbiztonság folyamatos romlását. A kialakult helyzet miatt sokan inkább elköltöznek Svédországból.

A svéd polgárok számára korábban elképzelhetetlen jelenség kezd elszabadulni a skandináv országban. Az elmúlt időszakban egyre több kézigránátos támadást követnek el a helyi bűnbandák. Ez már akkora méreteket ölt, hogy a háborús konfliktusok által sújtott régióktól eltekintve sehol sem tapasztalható ennyi kézigránátos támadás.

Januárban egy 63 éves, szintén külföldi származású férfi vesztette életét, miután a kezében felrobbant az utcán talált robbanóeszköz. Az eset hatalmas hullámokat kavart Svédországban, még a The New York Times is beszámolt róla. Az amerikai napilap idézi az áldozat ismerőseit, akik szerint a férfi korábban többször is felemelte a szavát az egyre inkább elharapódzó erőszakkal szemben. Épp emiatt már nem is nagyon mozdult ki esténként, és azt tervezte, hogy hazaköltözik Thaiföldre.

A kézigránátok rohamos elterjedése mögött a helyi szervezett bűnözői körök állnak. Svédországban sok, a balkáni háborúk elől menekülő bevándorló él, akik továbbra is szoros kapcsolatot ápolnak az anyaországaikkal. A svéd feketepiacon fellelhető kézigránátok szinte kizárólag az egykori jugoszláv néphadseregben rendszeresített robbanóeszközök. A helyi sajtóbeszámolók szerint már 1200 koronáért, azaz mintegy 36 ezer forintért be lehet szerezni egy kézigránátot, de a legújabb trendek szerint a gépkarabély-vásárláshoz ajándékba adják a robbanóeszközt az illegális fegyverkereskedők.

A jelentős számú magánkézben lévő kézigránát miatt a svéd kormány amnesztiát tervez bevezetni az év második felében, amelynek értelmében büntetlenül leadhatják a robbanóeszközöket. A lépés nem szokatlan Svédországban. Februárban hasonló intézkedést vezettek be a lőfegyverekkel kapcsolatban. Akkor már az első héten mintegy 800 pisztolyt, puskát, gépkarabélyt adtak le a rendőrőrsökön.

Egy évvel ezelőtt, április 7-én teherautó hajtott nagy sebességgel egy stockholmi sétálóutca járókelői közé, végül egy bevásárlóközpontnak ütközött. A tettes négy embert gázolt halálra, tizenöten pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Később egy további sérült meghalt. Az elkövető egy illegálisan Svédországban tartózkodó üzbegisztáni férfi volt, aki kapcsolatban állt az Iszlám Állammal. Azután csatlakozott a terrorszervezethez, hogy 2014-ben távozott Üzbegisztánból, és Svédországban telepedett le. A tárgyaláson azt állította, hogy hitetlenekkel akart végezni. A vád szerint tettével arra akarta kényszeríteni Svédországot, hogy lépjen ki az Iszlám Állam elleni nemzetközi iraki misszióból.

Veszélyben a nők

A fegyveres bűnözés mellett a nemi erőszak száma is jelentősen megemelkedett Svédországban. Különösképpen a csoportosan elkövetett szeméremsértések száma lett kiugróan magas. Az ilyen bűncselekmények döntő hányadát bevándorló származású férfiak követik el. Az Expressen című svéd lap beszámolója szerint mintegy 98 százalékban. A 2016 és 2017 között elítélt 43 támadó közül 42 volt migrációs hátterű. Tizenhárman kiskorúak voltak a bűntett elkövetésekor.

Az Origo idézi Stina Holmberget, a svéd Brå bűnmegelőzési egység kutatóját, aki mindezek ellenére is figyelmen kívül hagyja a megdöbbentő statisztikákat. Bár utoljára 2005-ben foglalkoztak a témával, a szakértő szerint „nincs szükség újabb kutatásra a migránsok által elkövetett bűnesetekről”. A malmöi rendőrség azonban nemrég azt javasolta a városban élő nőknek, hogy sötétedés után ne menjenek az utcára egyedül.

Korábban egy svéd rendőr Peter Springare több fórumon is felhívta a figyelmet a migránsok által elkövetett erőszakos bűncselekményekre. Ahogy fogalmazott, a jellemzően szexuális indíttatású bűncselekmények számának drasztikus növekedése az elmúlt 10-15 év bevándorláspárti politikájának az eredménye.

Az eddigi tapasztalatok alapján jellemzően migránsokból álló csoportok követik el az ilyen jellegű bűncselekményeket, ami előtt a rendőrség tehetetlenül áll, mert az elkövetők származásának feltárása gátja annak, hogy érdemben fel tudjanak lépni az ilyen erőszakos cselekmények ellen.

A svéd elit nem akar szembenézni a tényekkel

A társadalom jelentős része már ráébredt a probléma súlyosságára, ám Svédország vezető politikusai és véleményformálói továbbra is kitartanak a liberális, bevándorláspárti szabályozások mellett. A médiában megjelenő állítások cáfolatára külön honlapot is indítottak, ahol igyekeznek magyarázatot adni a romló bűnügyi statisztikákra.

A nemi erőszak kiugróan magas száma csupán csak arra vezethető vissza eszerint, hogy Svédországban szélesebben értelmezik a bűncselekmény kategóriáját. A no-go zónákkal kapcsolatban pedig az érintett kerületek komplexitásáról értekeznek, valamint arra fektetik a hangsúlyt, hogy a társadalom minden rétegének többet kell tenni az ügy rendezése érdekében.

A bűnözés miatt vándorolnak el

A közelmúltban több Svédországban élő magyar azt mesélte az M1-nek, hogy a skandináv országban tapasztalható helyzet miatt költözött haza, vagy tervezi a hazaköltözést. A magyar származású Natalie Contessa kifejezetten a biztonság miatt költözött Stockholmból Magyarországra. Az interjúból készült rövid kis összeállítást a Facebook különösebb indoklás nélkül törölte. A riport hatására ugyanakkor több svédországi magyar is jelentkezett a közmédiánál, akik egyaránt arról beszéltek, hogy nem érzik magukat biztonságban a bevándorlók miatt.



Szirányi László a 70-es években költözött Göteborgba. Véleménye szerint ma már mindenki tudja, hogy vannak olyan városrészek, amiket kerülni érdemes. A magyar férfi úgy fogalmazott: Göteborgban vannak olyan területek, ahová már nem mer egyedül menni, ugyanakkor esténként már a belvárosban sem lehet nyugodtan sétálni, mert dílerek és randalírozók uralják. A göteborgi opera környékén rengeteg incidens és késelés történt az elmúlt időben. Szirányi László elmondása szerint: őt egy burkába öltözött nő lökte fel, aminek következtében eltört az orra.



Jordáky Béla a nyolcvanas években költözött a skandináv államba, azt mondta: volt olyan bevándorló, aki három lakást is kapott az országban csak azért, mert három felesége van. Az M1-nek adott interjúban elmondta, hogy szerinte sokan közülük egyáltalán nem akarnak beilleszkedni. Arról is beszélt, hogy Svédországban van olyan templom, amelyről levették a keresztet, hogy az ne zavarja a más vallásúakat.



Mint ahogy arról már korábban is beszámoltunk, egy svéd parlamenti képviselő, Ken Ekeroth is azt tervezi, hogy Magyarországra költözik, amint lejár a parlamenti mandátuma. A férfi korábban úgy fogalmazott a svéd parlamentben, a Riksdagban, hogy hazája tanulhatna Magyarországtól. A képviselő szerint a skandináv országban már elviselhetetlen a migránsok okozta helyzet, míg az illegális bevándorlással szemben határozottan fellépést tanúsító Magyarországon ebből mit sem érezni.

Van remény

A svéd társadalom mindezek ellenére kezd „egy kicsit felébredni”– mondta Nógrádi György az M1-nek. A biztonságpolitikai szakértő nemrég jött haza Svédországból. Az elmúlt napokban komoly tiltakozás robbant ki egy hivatalos kiadvány miatt, amit a 15 évnél fiatalabb lányokkal házasságban élő bevándorlóknak szántak a svéd hatóságok. A kiadványt végül visszavonták a tiltakozás hatására.