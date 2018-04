Juncker helyettese szerint az iszlámnak Európában kell maradnia

Az iszlám része a múltunknak, része a jelenünknek és része lesz Európa jövőjének is – erről beszélt az Európai Bizottság első számú alelnöke egy múlt heti tanácskozáson. Frans Timmermans a tíz muszlim vallási vezetővel folytatott megbeszélés után úgy fogalmazott, az iszlámnak Európában kell maradnia. Németországban, ahol négymilliónál is több muszlim bevándorló él, a lakosság óriási többsége pedig úgy gondolja, hogy az iszlám nem része az ország kultúrájának – hangzott el az M1 Híradójában.

Több százan gyűltek össze az egyik hamburgi parkban a húsvéti tanítási szünet idején. Azonban a fűben mindenfelé tüzek égtek, és a legtöbb nő fejkendőt viselt. A parkban szinte kivétel nélkül muszlim bevándorlók vagy a hivatalos német megfogalmazás szerint migrációs hátterű személyek szórakoztak. Európában sokan tartanak attól, hogy a kontinens egyre nagyobb részén alakul át hasonlóan a társadalom, ha folytatódik az afrikai és közel-keleti migránsok beáramlása.



Az Európai Bizottság első alelnöke szerint viszont éppen ilyen jövőt képzelnek el Brüsszelben Európának. Frans Timmermans úgy véli, az iszlám vallás jelenléte szükséges és hasznos Európában.

Egy német nyelvű, független hírportál szerdán arról számolt be, hogy Timmermans egy héttel ezelőtt megbeszélést folytatott tíz imámmal. A muszlim vallási vezetők az Európai Unió hat tagállamának iszlám hitű lakosait képviselték. A fórumon a bevándorlás hasznosságáról is szót váltottak. Az Európai Bizottság alelnöke a tanácskozás után kiadott sajtóközleményben úgy fogalmazott: az iszlámnak Európában kell maradnia.

Komoly társadalmi vita alakult ki Németországban

A találkozóról Frans Timmermans maga is közzétett egy bejegyzést hivatalos Twitter-oldalán, és két fotót is közölt, amelyek a tanácskozáson készültek. A politikus a fényképek fölé azt írta, a muszlim közösség része a múltunknak, része a jelenünknek és része lesz Európa jövőjének is.

Az biztos, hogy az iszlám bevándorlás komoly társadalmi vitát váltott ki Németországban, a kérdés a legutóbbi választási kampánynak is meghatározó témája lett.

„El kel fogadnunk, hogy egyre több a muszlim Németországban” – ezt Wolfgang Schäeuble, a Bundestag elnöke jelentette ki. A Merkel-kormány korábbi pénzügyminisztere úgy fogalmazott, a történelmet nem lehet megállítani, mindenkinek meg kell barátkoznia a gondolattal, hogy az iszlám immár Németország szerves része.

Vannak, akik másképp vélekednek

Az új kabinet belügyminisztere azonban nem osztja ezt a véleményt. A bajor Horst Seehofer első hivatali napján jelentette ki, hogy szerinte az iszlám nem tartozik hozzá Németországhoz, mert az országot a kereszténység formálta. A konzervatív politikus hozzátette, hogy a németeknek nem szabad hamis tapintatosságból feladni a hagyományaikat és szokásaikat. Mint fogalmazott, „a muszlimoknak velünk kell élni, nem mellettünk vagy ellenünk”.

Egy nemrég készült felmérés szerint a németek 76 százaléka egyetért a belügyminiszterrel. A középkorúak több mint 80 százaléka, de még a fiatalok kétharmada is úgy gondolja, hogy az iszlám nem tartozik hozzá Németországhoz.