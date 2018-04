Több ország is szigorított biztonsági intézkedésein a szentpétervári terror óta

Az M1 tudósítója, Bálint Marcell elmondta, Németország számos módon kifejezte együttérzését az oroszokkal, a kancellár részvétnyilvánító táviratot küldött az orosz elnöknek és Drezdában megvilágították az orosz nemzeti színekkel a belváros egyik legnagyobb épületét, a kultúrpalotát a testvérvárosi kapcsolatokra tekintettel.



Kifejezték részvétüket

Berlinben is sokan kifejezték részvétüket, a kormányzó polgármester személyesen kereste fel az orosz nagykövetet és kormányának több tagjával együtt fehér rózsákat helyezett el a nagykövetség épületénél. Bálint Marcell megjegyezte, a brandenburgi kaput valóban nem világították meg, ezt azzal indokolták, hogy nincs testvérvárosi kapcsolat Szentpétervár és Berlin között.

A man reacts next to a memorial site for the victims of a blast in St. Petersburg metro, at Tekhnologicheskiy institut metro station in St. Petersburg, Russia, April 4, 2017. REUTERS/Grigory Dukor