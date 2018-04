A svéd társadalom kezd „egy kicsit felébredni” – így látja Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő, aki nemrég jött haza Svédországból. Az elmúlt napokban például komoly tiltakozás robbant ki egy hivatalos kiadvány miatt, amit a 15 évnél fiatalabb lányokkal házasságban élő bevándorlóknak szántak a svéd hatóságok. Később – a tiltakozás hatására – visszavonták.

Több svéd lap is közölt részleteket az ország migrációs hivatalának kiadványából. Ebben arra figyelmeztették a migránsokat, hogy tilos 15 éves kor alatti fiatallal házasodni és szexuális kapcsolatot létesíteni. A kiadvány hangvétele közfelháborodást okozott Svédországban.



A svéd ellenzéki pártok szerint ilyen súlyos bűncselekményt nem lehetett volna mosolygós arcokkal ábrázolni egy hivatalos kiadványban. A kiadvány az interneten is hatalmas felháborodást váltott ki. A svéd migrációs hivatal végül visszavonta, a hivatalos indoklás szerint azért, hogy felülvizsgálják a tartalmát.

A társadalom naivitását még meg lehet bocsájtani, de a politikai vezetését nem – véli Nógrádi György a svéd migrációs helyzettel kapcsolatban. Hozzátette: most már egyre többen követelik a határok lezárását. A biztonságpolitikai szakértő – aki maga is járt a közelmúltban Svédországban – az M1-en arról is beszélt, hogy a migránsok tönkreteszik a svéd oktatási rendszert, no-go zónákat hoznak létre a történelmi belvárosokban, több tízezer bevándorlóról azt sem tudják, hol van, a templomokról pedig lekerülnek a keresztek, hogy ne zavarják a migránsokat.

„Nagyon sok olyan emberrel beszéltem, aki azt mondta, hogy ahogy nyugdíjas lesz kivándorol Svédországból mert fél, mert ez a társadalom már nem az, ami volt. A belvárosokat, tehát a történelmi városrészeket foglalják el a migránsok, és az idézőjelbe tett svédek mennek ki a külvárosokba mert ott biztonságosabb, ott jobb az élet, ott az oktatás színvonala magasabb, tehát megfordult a világ” – mondta Nógrádi.

Az M1-nek korábban több Svédországban élő, vagy már hazaköltözött magyar is hasonlóan írta le a kinti helyzetet. Jordáky Béla a nyolcvanas évek óta él kint, és ő is azt tapasztalja, hogy a médiában nem jelennek meg a bevándorlók által elkövetett bűncselekmények.

Volt olyan Svédországban élő magyar, aki a romló közbiztonságról beszélt. És volt olyan is, aki azt mondta, hogy egyre gyakoribbak a szexuális molesztálások és atrocitások.